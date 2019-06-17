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Самый высокий в мире замок из песка построили в Германии
18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На балтийском курорте Бинц на острове Рюген (Германия) построили самый высокий в мире замок из песка, сообщает немецкая телерадиокомпания
Высота сооружения составила 17,66 м, что на 98 см больше песчаного замка, построенного в немецком городе Дуйсбурге в 2017 году. На возведение замка было потрачено около 11 тыс. т песка. Новый мировой рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса.
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На балтийском курорте Бинц на острове Рюген (Германия) построили самый высокий в мире замок из песка, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Высота...
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