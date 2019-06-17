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Грамота за добросовестный труд – награда Арпине МКРТЧЯН
18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Хотимского района была награждена Почетной грамотой Хотимского райисполкома Арпине Мкртчян, главный государственный санитарный врач Хотимского района – главный врач учреждения здравоохранения «Хотимский районный центр гигиены и эпидемиологии».
– Грамота – это всегда приятно. И я не стану скрывать, что такие награды для меня всегда становятся толчком для развития, хочется двигаться вперед и покорять новые вершины, -поделилась Арпине Павликовна. – Как бы ни было, цель нашей работы всегда есть и остается забота о здоровье населения. Мы несем в себе функцию надзирательного органа и тщательно отслеживаем вверенные нам направления. Хочется, чтобы жители нашего района были спокойны за свое здоровье и наша организация всегда готова работать в этом направлении.
Соб. информ.
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За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Хотимского района была награждена...
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