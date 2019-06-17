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Белорусы увеличили траты в магазинах и ТЦ. Какой средний чек в день выходит на одного покупателя

18.06.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы стали больше оставлять денег в магазинах, ТЦ и на рынках. Так, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-мае составил 13,4 рубля, следует из данных Белстата. То есть столько денег в день уходит на покупки у среднестатистического белоруса. Год назад эта сумма составляла 12,1 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Суммы, которые белорусы тратят в магазинах, ТЦ и на рынках, рознятся по регионам. К примеру, в Могилевской области однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-мае этого года составил 10,4 рубля (годом ранее — 9,5 рубля), а в Гродненской — 12,3 рубля (против 11,3 рубля).

За 5 месяцев этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса увеличились на 7,7% к аналогичному периоду 2018-го. За этот период белорусы потратили в организациях торговли 17,4 миллиарда рублей. Почти 5,7 миллиарда рублей из них пришлось на Минск

Белорусы увеличили траты также в ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общественного питания в январе−мае увеличился на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года и составил 1,1 миллиарда рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы стали больше оставлять денег в магазинах, ТЦ и на рынках. Так, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-мае составил 13,4...
 
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