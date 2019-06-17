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Узнали, когда и за сколько в Беларуси начнет продаваться Xiaomi Mi 9T

18.06.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро в Беларуси начнутся официальные продажи нового «почти флагманского» смартфона компании Xiaomi — Mi 9T. 42.TUT.BY узнал, за сколько устройство получится приобрести.


По словам официального представителя Xiaomi в Беларуси, Mi 9T у нас начнет продаваться в конце июня и будет доступен в трех цветах: черном, синем и красном. Цена версии с 6/64 ГБ памяти составит 939 рублей (455 долларов), 6/128 ГБ — 1039 рублей (503 доллара). При этом гаджет получится купить в беспроцентную рассрочку.

В соседней России такой же смартфон будет продаваться соответственно за 25 990 российских рублей (примерно 404 доллара) и 28 990 российских рублей (450 долларов). В Европе за Mi 9T просят соответственно 335 и 413 долларов.

Напомним: Xiaomi Mi 9T — глобальная версия китайского Redmi K20 с выезжающей из верхней панели фронтальной камерой и процессором Snapdragon 730. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается технология ускоренной подзарядки. Основная камера — тройная (48 Мп + 8 Мп + 13 Мп).

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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