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Узнали, когда и за сколько в Беларуси начнет продаваться Xiaomi Mi 9T
Источник материала: Tut.by
Скоро в Беларуси начнутся официальные продажи нового «почти флагманского» смартфона компании Xiaomi — Mi 9T. 42.TUT.BY узнал, за сколько устройство получится приобрести.
По словам официального представителя Xiaomi в Беларуси, Mi 9T у нас начнет продаваться в конце июня и будет доступен в трех цветах: черном, синем и красном. Цена версии с 6/64 ГБ памяти составит 939 рублей (455 долларов), 6/128 ГБ — 1039 рублей (503 доллара). При этом гаджет получится купить в беспроцентную рассрочку.
В соседней России такой же смартфон
Напомним: Xiaomi Mi 9T — глобальная версия китайского Redmi K20 с выезжающей из верхней панели фронтальной камерой и процессором Snapdragon 730. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается технология ускоренной подзарядки. Основная камера — тройная (48 Мп + 8 Мп + 13 Мп).
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:
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Цена оказалась выше, чем в России и Европе.
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