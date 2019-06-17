Facebook запустил собственную криптовалюту Libra

Источник материала: Myfin



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Криптовалюта Libra пока доступна Facebook, а также 27 партнерам проекта. Среди них Visa, Mastercard, Uber, Spotify и другие известные компании. Пользователи Facebook смогут расплачиваться Libra с 2020 года.