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Facebook запустил собственную криптовалюту Libra

18.06.2019 15:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Facebook запустил собственную криптовалюту Libra
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Криптовалюта Libra пока доступна Facebook, а также 27 партнерам проекта. Среди них Visa, Mastercard, Uber, Spotify и другие известные компании. Пользователи Facebook смогут расплачиваться Libra с 2020 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Компания Facebook официально объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra.
 
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