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Facebook запустил собственную криптовалюту Libra
Источник материала: Myfin
Криптовалюта Libra пока доступна Facebook, а также 27 партнерам проекта. Среди них Visa, Mastercard, Uber, Spotify и другие известные компании. Пользователи Facebook смогут расплачиваться Libra с 2020 года.
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Компания Facebook официально объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra.
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