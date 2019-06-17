Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Египет подписали комплексную программу развития сотрудничества на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония подписания состоялась в присутствии лидеров двух государств: Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси.

По информации пресс-службы, также в совместном заявлении, подписанном сегодня президентами, говорится о том, что Беларусь и Египет намерены поддерживать усилия, направленные на укрепление международного мира и стабильности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма, представляющих серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности.

"Стороны согласились с необходимостью урегулирования региональных конфликтов политическими и дипломатическими методами, а также подчеркнули свое стремление неукоснительно следовать целям устава Организации Объединенных Наций и общепризнанным принципам и нормам международного права", - продолжили там.

В пресс-службе сообщили, что Беларусь отметила успехи египетского руководства в стабилизации политической и экономической ситуации в стране, в борьбе с международным терроризмом и выразила надежду, что позитивные тенденции в развитии Египта будут способствовать расширению двусторонних связей.

Также Беларусь подтвердила, что поддерживает скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. В свою очередь египетская сторона заявила о готовности содействовать развитию широкомасштабного сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Правительство Египта также обязалось оказать поддержку совместным проектам, которые реализуются в этой арабской республике, путем создания равных условий для участия в государственных тендерах, упрощения процедур регистрации совместных предприятий.

По информации пресс-службы, стороны договорились расширять сотрудничество в таких перспективных сферах как информационно-коммуникационные, аэрокосмические и авиационные технологии, наноматериалы, молекулярная генетика, металловедение, фармацевтика, оптика. Планируется также активизировать взаимодействие в сфере образования. В частности, выработать механизмы привлечения и направления граждан Египта на обучение в белорусские учреждения образования, создать совместные факультеты, направлять белорусских специалистов в области арабского языка на стажировки в египетские университеты. Кроме того, достигнута договоренность о проведении Дней культуры Египта в Беларуси в 2019 году.