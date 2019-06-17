ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы

18.06.2019 14:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Египет подписали комплексную программу развития сотрудничества на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония подписания  состоялась в присутствии лидеров двух государств: Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси.

По информации пресс-службы, также в совместном заявлении, подписанном сегодня президентами, говорится о том, что Беларусь и Египет намерены поддерживать усилия, направленные на укрепление международного мира и стабильности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма, представляющих серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности.

"Стороны согласились с необходимостью урегулирования региональных конфликтов политическими и дипломатическими методами, а также подчеркнули свое стремление неукоснительно следовать целям устава Организации Объединенных Наций и общепризнанным принципам и нормам международного права", - продолжили там.

В пресс-службе сообщили, что Беларусь отметила успехи египетского руководства в стабилизации политической и экономической ситуации в стране, в борьбе с международным терроризмом и выразила надежду, что позитивные тенденции в развитии Египта будут способствовать расширению двусторонних связей.

Также Беларусь подтвердила, что поддерживает скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. В свою очередь египетская сторона заявила о готовности содействовать развитию широкомасштабного сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Правительство Египта также обязалось оказать поддержку совместным проектам, которые реализуются в этой арабской республике, путем создания равных условий для участия в государственных тендерах, упрощения процедур регистрации совместных предприятий.

По информации пресс-службы, стороны договорились расширять сотрудничество в таких перспективных сферах как информационно-коммуникационные, аэрокосмические и авиационные технологии, наноматериалы, молекулярная генетика, металловедение, фармацевтика, оптика. Планируется также активизировать взаимодействие в сфере образования. В частности, выработать механизмы привлечения и направления граждан Египта на обучение в белорусские учреждения образования, создать совместные факультеты, направлять белорусских специалистов в области арабского языка на стажировки в египетские университеты. Кроме того, достигнута договоренность о проведении Дней культуры Египта в Беларуси в 2019 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Египет подписали комплексную программу развития сотрудничества на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба главы государства. Церемония подписания ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сражалась лесная гвардия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика