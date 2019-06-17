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Поезда будут ходить чаще, станции закрываться позже - график метро изменится к II Европейским играм

18.06.2019 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В работу метро в дни проведения II Европейских игр будут внесены изменения: уменьшение интервала движения поездов во "внепиковое" время и продление времени работы метро, сообщили представители Минского метрополитена.

19 июня станции "Первомайская", "Купаловская", "Октябрьская" будут закрыты на вход в 2:50, остальные станции - в 2:40 (ночь на 20 июня). Работа метро будет продлена до 3:10.

20 июня станция "Купаловская" будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции закроются на вход в 00:40.

21 июня станция "Немига" будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции закроются в 4:00. Работа метро будет продлена до 4:30.

22 июня станция "Купаловская" будет закрыта на вход-выход 22.06 в 21:00, 23-го - в 23:00, остальные станции будут закрыты в эти дни на вход в 00:40.

24 июня станция "Купаловская" будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции - в 00:40.

25 июня станция "Купаловская" будет закрыта на вход-выход в 23:00, остальные станции - в 00:40.

26 июня станция "Купаловская" будет закрыта на вход-выход в 23:00, 27 - в 21:00, 28 – в 23:00, остальные станции закрываются на вход 27-29 июня в 00:40.

29 июня станции "Первомайская", "Купаловская", "Октябрьская" будут закрыты на вход в 2:10, остальные станции - в 2:00. Работа метро будет продлена до 2:30.

30 июня станция "Немига" будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции - в 4:00 1.07. Работа метро будет продлена до 4:30.

 
 
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В работу метро в дни проведения II Европейских игр будут внесены изменения: уменьшение интервала движения поездов во "внепиковое" время и продление времени работы...
 
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