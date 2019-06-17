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Все объекты к проведению Евроигр готовы - Петришенко

18.06.2019 13:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Все объекты к проведению II Европейских игр в Минске готовы, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Все объекты готовы, оснащены всем необходимым и протестированы тестовыми соревнованиями вместе с представителями Европейских олимпийских комитетов. И подтверждено, что все готово к тому, чтобы обеспечить честную и справедливую борьбу спортсменов за награды", - сказал Петришенко во время посещения Дворца спорта во вторник.

Вице-премьера цитирует пресс-служба правительства.

По словам Петришенко,  во время Евроигр в фан-зоне Дворца спорта страны-участницы спортивного форума проведут Дни культуры и традиций. Так, с 19 по 30 июня здесь состоятся презентации НОКов стран-участниц II Европейских игр - Азербайджана, Израиля, Великобритании, Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, России, Австрии, Румынии — и их культурной программы. Запланированы выступления артистов и народных коллективов. На площадке фан-зоны будут продемонстрированы национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения участников Игр.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Все объекты к проведению II Европейских игр в Минске готовы, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
 
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