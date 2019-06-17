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В Беларуси ожидают роста мошенничеств с платежными карточками во время Евроигр

18.06.2019 13:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Банковский процессинговый центр" (БПЦ, обеспечивает процессинг в крупнейших госбанках Беларуси) предупреждает банки о возможном росте мошенничеств с платежными карточками в период проведения Европейских игр в Минске в последней декаде июня.

"На время проведения указанного мероприятия предполагается наплыв туристов из ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, массовые мероприятия также привлекают и внимание мошенников, в связи с чем возрастает риск компрометации и/или несанкционированного использования карточных данных держателей в эквайринговой сети банка", - сказано в письме БПЦ в адрес банков.

Со ссылкой на международный опыт БПЦ сообщил, что наибольшие риски компрометации карточек возникают при продаже билетов на крупные спортивные мероприятия. В этом случае возможен взлом сайтов, через которые продаются билеты или распространение фишинговых интернет-площадок под видом легальных интернет-продавцов билетов.

Кроме того, "не исключена возможность недобросовестного поведения организаций торговли при реализации билетов – реализация билетов по завышенной цене, реализация несуществующих билетов", - отмечается в письме.

В БПЦ также подчеркивают, что "в период проведения II Европейских игр существует риск установки скимминга в сети устройств самообслуживания банка, а также роста количества мошеннических операций в эквайринговой сети". В связи с этим БПЦ рекомендовал банкам усилить контроль за банкоматами, в особенности расположенным на территории объектов проведения мероприятий, вокзалов, торговых центров, гостиниц.

Кроме того, особое внимание предлагается обратить на использование карточек банков-нерезидентов. Так, БПЦ предложил банкам согласиться на принудительную приостановку работы банкоматов, если сотрудник БПЦ обнаружит нехарактерную активность проведения операций по "небелорусским" карточкам.

БПЦ также просит банки регулярно проводить инкассацию банкоматов и платежно-справочных терминалов самообслуживания "с целью выемки изъятых устройствами карточек" и провести дополнительную разъяснительную работу с клиентами, направленную "на их сознательное поведение при утрате карточки, обнаружении забытых или утерянных карточек".

В свою очередь БПЦ на время проведения II Европейских игр будет обрабатывать карточки банков-нерезидентов в круглосуточном режиме.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, ожидается приезд более 50 тыс. болельщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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ОАО "Банковский процессинговый центр" (БПЦ, обеспечивает процессинг в крупнейших госбанках Беларуси) предупреждает банки о возможном росте мошенничеств с...
 
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