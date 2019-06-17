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"Я сегодня обеты молчанья нарушу" – Алла Пугачева приедет в Минск с юбилейным концертом

18.06.2019 13:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

2 ноября в "Минск-Арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам.

"Я сегодня обеты молчанья нарушу" – Алла Пугачева приедет в Минск с юбилейным концертом
Алла Пугачева – "женщина, которая поет" и собирает овации уже больше полувека. Ее первая сольная пластинка "Арлекино"  разошлась тиражом 14 миллионов экземпляров. С тех пор каждая премьера Аллы Борисовны становилась событием, которое обсуждали все: как она спела, в чем вышла. Цитаты из песен немедленно становились крылатыми. Она получила несколько десятков наград и званий, включая Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства, Орден "За заслуги перед Отечеством 4ой, 3ей и 2ой степеней", звание – Народная артистка СССР и самое дорогое для каждого исполнителя – любовь народа.

Ей больше не нужно ничего доказывать, она может искренне говорить все, что думает, не оглядываясь на чужое мнение. "Поживи в моей шкуре, а потом уж учи меня жить", поет Примадонна в своей новой песне, и в этой фразе раскрываются сила ее характера и мудрость, которой она готова поделиться с поклонниками.

Неожиданное возвращение на сцену любимой певицы в апреле этого года вызвало восторг поклонников. Билеты на концерт в московском Кремле разлетелись буквально за пару часов.

Кипучая смесь необыкновенного таланта и абсолютной уверенности в правоте своих слов и поступков обеспечивают ей восхищение и любовь публики на протяжении десятилетий. Поклонники ее творчества по праву называют Пугачеву символом эпохи. Её почитают, ею восхищаются, она будоражит умы и неизменно привлекает внимание к своей персоне. Для любого события или испытания судьбы легко вспомнить подходящую песню Пугачевой, под которую можно погрустить, порадоваться и найти в себе силы для нового дня.

 В год своего 70-летия, словно возвращаясь к истокам, Алла Пугачева выступит в Минске так, как когда-то начинала: только она и зритель, лицом к лицу. Только узнаваемый с первых секунд голос с хрипотцой, проникновенные тексты, искренность в каждой фразе и душа нараспашку.

Это будет концерт-откровение, разговор по душам. Хорошо знакомые, давно любимые песни будут словно прожиты заново. В проверенных временем хитах теперь слышатся новые интонации, обнаруживаются другие смыслы. Прозвучат и новые песни-исповеди, в которых певица поделится мудростью.

Но Алла Борисовна изменила бы самой себе, если бы ограничилась лишь песнями – это не про нее. Так что зрителей ждут неожиданные образы, музыкальные сюрпризы и фирменный "пугачевский" юмор.

"Женщина, которая поет", "Не делайте мне больно, господа", "Я сегодня обеты молчанья нарушу", "Все хорошо", "Поживи в моей шкуре", "На коне", "Счастье напоказ", "Как-нибудь", "Звезда", "Пальто", "Соловушка", "Мой друг", "Любовь, похожая на сон", "На землю выпала роса" – все лучшее за 50 лет эстрадной карьеры Примадонны прозвучит со сцены "Минск-Арены" 2 ноября.

Билеты поступили в продажу. Цены – от Br60 до 300.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.

 
Теги: Минск
 
 
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2 ноября в "Минск-Арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и...
 
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