Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси в Минске в понедельник.

"Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет", - сказал Лукашенко.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Для увеличения объемов продукции совместного производства, отметил президент, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. "То же самое, мы договорились с президентом, сделаем и мы со своей стороны", - отметил Лукашенко.

Белорусская сторона также рассчитывает создавать вместе с Египтом продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках. "Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

Президент также подчеркнул, что Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. "Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - сказал Лукашенко.