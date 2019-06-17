ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле

18.06.2019 13:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Египет договорились  устранить барьеры в торговле, заявил  президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси в Минске в понедельник.

"Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет", - сказал Лукашенко.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Для увеличения объемов продукции совместного производства, отметил президент, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. "То же самое, мы договорились с президентом, сделаем и мы со своей стороны", - отметил Лукашенко.

Белорусская сторона также рассчитывает создавать вместе с Египтом продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках. "Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

Президент также подчеркнул, что Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. "Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Египет договорились  устранить барьеры в торговле, заявил  президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Египта Абделем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перепись населения-2019: гражданам предоставят возможность заполнить анкету в Интернете или прийти на стационарный переписной участок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика