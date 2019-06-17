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«Огонь мира один, а горит у всех». Что пишут водители в пробках в центре Минска
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 18 июня, в Минске перекрыли проспект Независимости, чтобы «уступить» дорогу факелоносцам эстафеты «Пламя мира», которые в честь Евроигр несут огонь по городу и радуются жизни. Из-за этого маршруты городского транспорта изменились, а сотый автобус и вовсе перестал ездить. Участники мероприятия не скучают и весело проводят время, чего не скажешь о водителях, которые попали в заторы на основной магистрали Миска. Вот, о чем они пишут, стоя в пробках в центре города:
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Сегодня, 18 июня, в Минске перекрыли проспект Независимости, чтобы «уступить» дорогу факелоносцам эстафеты «Пламя мира», которые в честь Евроигр несут огонь по...
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