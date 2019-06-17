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«Кошачья версия меня». Кошку с лишним весом заставляют упражняться, но ей проще притвориться мертвой

18.06.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кошка по кличке Лейла живет в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида. Хозяева всячески пытаются убедить ее больше двигаться, чтобы похудеть, но животное отказывается — и делает это так забавно, что ее прозвали «самой ленивой кошкой в Америке».


Фото: www.facebook.com/Fat-Laila

Хозяева рассказывают, что Лейла была кошкой совершенно нормальных размеров — а потом начала набирать вес. Никаких медицинских причин на то нет, так что ветеринары пришли к выводу: животное просто слишком мало двигается. Кошку посадили на строгую диету и прописали ей одну обязательную прогулку в день. А по средам ее водят в ветеринарный центр, где есть «тренажерный зал» для животных. Тренировки кошке не нравятся: когда дело доходит до беговой дорожки, она предпочитает притвориться мертвой.

Для дополнительной мотивации Лейле даже завели страницу в фейсбуке, где хозяева показывают ее занятия и успехи, пишет medialeaks.ru. И пользователи соцсети понимают кошечку, а некоторые даже видят в ее поведении себя: «Мое тотемное животное… Так я чувствую себя сегодня», «Это кошачья версия меня».

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Кошка по кличке Лейла живет в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида.
 
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