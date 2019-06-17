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Борисовский БАТЭ сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов против чемпиона Польши
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Борисовскому БАТЭ выпал самый сложный из всех возможных соперников — чемпион Польши «Пяст».
Матчи этого раунда пройдут 9/10 и 16/17 июля. Сначала команды сыграют в Борисове.
Отметим, что эти команды являются дружественными. Болельщики «Пяста» и БАТЭ поддерживают друг друга уже восемь лет.
В прошлом году клуб из Гливице впервые в своей 74-летней истории стал чемпионом Польши. Клуб, которым руководит бывший тренер национальной сборной Вальдемар Форналик, в чемпионском раунде на четыре очка опередил варшавскую «Легию».
Основу команды составляют игроки из Польши, но есть в «Пясте» и ряд легионеров из Словакии, Словении, Чехии, Дании, Эквадора, Англии и Испании.
До этого года «Пяст» никогда не играл в Лиге чемпионов, но дважды пытался пробиться в Лигу Европу. Правда, каждый раз уступал в первом же раунде. Сначала «Карабаху», а затем «Гетеборгу».
К слову, три года назад главным тренером «Пяста» был чех Радослав Латал, работавший в 2018 году с брестким «Динамо».
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Борисовскому БАТЭ выпал самый сложный из всех возможных соперников
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