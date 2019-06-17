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Иностранные языки и катание на коньках. Чему и зачем учатся зрелые люди

18.06.2019 16:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Иностранные языки и катание на коньках. Чему и зачем учатся зрелые люди
Елена Выборнова в живописи – новичок. На заднем плане – её картины. © / Вероника Тутенко / АиФ

В последнее время всё чаще появляются школы для взрослых и пожилых людей самых разных направлений. «АиФ-Черноземье» попытался разобраться, чему, а главное – зачем, учатся пенсионеры.

У творчества нет возраста

Сделать красоту из ничего, дорогое – из дешёвого – чем не достойное желание? С любви к «потёртому шику» начался новый период в жизни Елены Выборновой, ставшей за несколько лет мастером декупажа (техника декорирования, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком. – Ред.).

«Всегда хотела заниматься декоративно-прикладным искусством, но удалось посвятить себя любимому занятию только пять лет назад, когда закончилась карьера тележурналистки», – рассказывает Елена.

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Основам этого старинного искусства женщина два года училась в интернете, а также брала уроки у местных мастеров. Теперь и сама преподаёт. Одно время проводила мастер-классы по декупажу в психиатрическом диспансере для выздоравливающих после депрессии. Благодаря прикладному искусству этот процесс шёл быстрее. У людей появлялся новый интерес к жизни.

Русский декупаж, в отличие от, скажем, американского, предполагает полную творческую свободу, допускает смешение техник. Елена, например, любит сочетать декупаж с золочением, брашированием, имитационными техниками. Прививает любовь к экспериментам и своим ученикам в школах для взрослых.

Этим летом Елена решила, что пришло время воплотиться детской мечте, и  отправилась  в школу для взрослых изучать живопись. Успехи ученицы были замечены, и её пригласили на международный пленэр, проходивший в рамках Дня города.

«У творческих людей нет возраста, – замечает Елена, показывая свои работы. – Для меня важно научиться хорошо работать с цветом. Навыки живописи уже применяю в декупаже. Недавно сделала имитацию лоскутного шитья и даже взялась имитировать янтарь».

На одном языке с внуками

Что ещё нового и интересного решаются попробовать люди, которым далеко за -дцать? Можно составить довольно яркий и разнообразный перечень, в котором найдётся место фламенко, индийским танцам, пул-дэнсу, даже элементам циркового искусства и фигурному катанию.

«Как-то у меня брал урок пожилой мужчина 76 лет, – рассказывает тренер по фигурному катанию Наталья Делова. – Ему было просто интересно, сможет ли он прокатиться на коньках, и это ему удалось. Второй раз он не пришёл, потому что и не собирался более или менее серьёзно заниматься фигурным катанием, а вот женщины за тридцать, за сорок обычно не ограничиваются тем, чтобы просто встать на коньки, а входят во вкус и начинают осваивать элементы фигурного катания. Кстати, у тех, кто вырос в Советском Союзе, часто неплохая физическая подготовка, так как раньше популяризировались занятия физкультурой, и плюс – воля к победе, что тоже важно для самосовершенствования».  

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Галине Шацких 68 лет. Четыре года назад она выучила польский язык.

«У меня в Польше живёт дочь, – рассказывает женщина. – Я бываю там два раза в год. Отец моих двоих внуков – поляк, и их семья говорит как на русском, так и на польском, а мне хочется понимать их на обоих языка, читать с ними одни и те же книжки. И сейчас после нескольких лет занятий в языковой группе у меня это легко получается. Да и на улицах в другой стране стала чувствовать себя гораздо комфортнее, чем раньше, когда было сложно объясниться. А начала я изучать новый для меня язык в шестьдесят четыре года. Не скажу, что всё давалось легко, но когда такой стимул… Сейчас собираюсь учить польский более углублённо».

Кстати, английский, французский, немецкий, итальянский, польский и другие языки зрелые люди нередко учат и просто «для общего развития».  Потому что это интересно и полезно.   

«Самообразование, конечно же, хорошо в любом возрасте, – поясняет врач-терапевт Сергей Герасименко. – Так, изучение иностранных языков – отличная профилактика деменций, помогает продлить молодость мозга. Но что касается каких-либо экстремальных или травмоопасных видов спорта, как альпинизм, хоккей, то здесь далеко не в каждом случае врачи дают добро на подобные начинания, особенно если имеются проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой и так далее. К сожалению, абсолютно здоровых людей сегодня трудно найти и в молодом возрасте. Но, конечно, все индивидуально. Одно дело, если человек всю жизнь вел активный образ жизни и решил испытать что-то новое, но не связанное с большими физическими нагрузками, чем те, к которым он привык. Другое дело, если человек, десятилетиями не занимавшийся физкультурой, вдруг решил встать на лыжи».

Иностранные языки и катание на коньках. Чему и зачем учатся зрелые люди
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Мнение  эксперта

«Всегда, во все времена есть люди, у которых высоко развита так называемая поисковая активность. У них много интереса и любопытства к жизни, они не выносят скуки и однообразия. И сколько бы им ни было лет, они занимаются тем, что «разукрашивают» свою жизнь новыми красками. Они не умеют иначе. Если допустить, что таких людей, действительно, стало больше, то я бы связал это с возросшим темпом жизни, быстро меняющимися условиями, которые заставляют людей приспосабливаться, адаптироваться, - комментирует психолог Леонид Доконт. - В Советском Союзе по большей части регламентировалась вся жизнь и всем было «понятно», как нужно жить в молодости, а как на пенсии.  Любые «отклонения от нормы» воспринимались в лучшем случае - как чудачество, а в худшем как «поехала крыша на старости». Сегодня люди уже почти тридцать лет живут вне идеологии и в ситуации, где далеко не всё за тебя решает государство.  Более того, оно в каком-то смысле от тебя отвернулось и бросило на произвол. Многие учатся заботиться о себе сами, о своём здоровье, благополучии, интересах, отдыхе. 

Кстати
Сегодня около 300 курских пенсионеров учатся на десяти факультетах народного университета пожилого человека. Здесь изучают основы медицины, садоводства и огородничества, духовную и светскую культуру, право, компьютеры, занимаются прикладным искусством (шитьём, вязанием, вышивкой, плетением из соломки), физкультурой и спортом, совершенствуются в немецком и английском языках. Занятия бесплатные. Адрес университета: г. Курск, ул. Радищева, 35, каб. 500, тел. 70-82-47.

В зрелом возрасте, как правило, происходят серьёзные изменения в семье. Дети (внуки) вырастают и «вылетают из гнезда», обзаводятся своими семьями, начинают свою взрослую жизнь. Для многих родителей в этом есть некая потеря смысла прежней жизни: не о ком больше заботиться, некого больше воспитывать, не за кого больше нести ответственность. Возникает необходимость как-то переструктурировать своё время, занять себя, начинается поиск новых смыслов.

Комплекс этих причин заставляет зрелых и пожилых людей учиться новым для себя вещам и осваивать новые навыки. Что это даёт? 1. Ощущение нужности и сопричастности. Все мы хотим получить подтверждение своей нужности и значимости, ощущать свою сопричастность к событиям и делам, происходящим на наших глазах. 2. Наполнение жизни новыми смыслами. 3. Реализацию своего творческого потенциала, фантазий и мечтаний юности, которые раньше в силу объективных обстоятельств: загруженности, детей, необходимости зарабатывать для семьи и прочих - не могли быть реализованы. 4.Символическое продление молодости, а значит, и всех её атрибутов: энергичности, увлечённости, веры в себя и так далее».

Никогда не поздно

Кей Д’Арси, медсестра из Лондона, всю жизнь мечтала быть актрисой. В 69 лет отправилась покорять Голливуд и в 79 получила главную роль в сериале «Агент 88».

Бубушка Мозез, одна из самых знаменитых американских художниц, картины которой дарят на дни рождения президентам, начала рисовать, когда ей исполнилось 76 лет. Ее первые работы висели в местной аптеке.

60-летняя Ясмина Росси, прославившаяся благодаря моложавому виду и роскошным седым волосам, стала известной моделью только после сорока.

 
 
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Какие таланты могут открыться с выходом на пенсию и какую пользу может принести здоровью увлечение языками или, скажем, живописью - в материале «АиФ-Черноземье».
 
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