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В Viber появился белорусский язык

18.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Viber появился белорусский язык

Сейчас, правда, она работает в тестовом режиме.

У пользователи одного из популярнейших мессенджеров Viber появилась возможность использовать полнофункциональную белорусскую версию.

Анонс о запуске белорусскоязычной версии появился в конце апреля. К слову, эту идею горожане приняли положительно. Параллельно с апгрейдом приложения прошел конкурс иллюстраторов «Viber па-беларуску». Победитель получил звание «Официальный дизайнер Viber в Беларуси» и главный приз в размере 6 000 белорусских рублей.

Как сделать мессенджер белорусскоязычным :

– выбрать «Настройки» – «Общее» – «Белорусский».

https://grodnonews.by/

 
 
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Сейчас, правда, она работает в тестовом режиме. У пользователи одного из популярнейших мессенджеров Viber появилась возможность использовать полнофункциональную...
 
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