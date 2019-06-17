В Viber появился белорусский язык

Источник материала: Вороновская газета





Сейчас, правда, она работает в тестовом режиме.

У пользователи одного из популярнейших мессенджеров Viber появилась возможность использовать полнофункциональную белорусскую версию.

Анонс о запуске белорусскоязычной версии появился в конце апреля. К слову, эту идею горожане приняли положительно. Параллельно с апгрейдом приложения прошел конкурс иллюстраторов «Viber па-беларуску». Победитель получил звание «Официальный дизайнер Viber в Беларуси» и главный приз в размере 6 000 белорусских рублей.

Как сделать мессенджер белорусскоязычным :

– выбрать «Настройки» – «Общее» – «Белорусский».

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