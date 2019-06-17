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Мужчина дал сделать звонок "другу" и остался без телефона

18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД с заявлением обратился мужчина В. 1986 г.р., в котором указал, что несколько дней назад у него забрали телефон.

Мужчина дал сделать звонок "другу" и остался без телефона

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции выяснили, что потерпевший на улице познакомился с мужчиной. Оба они были выпившие, разговорились и решили еще раз выпить за знакомство. Зашли в бар, посидели немного. новый "друг" рассказал, что он живет в Ивацевичах и является «поднадзорным».

После душевного разговора мужчины решили разъехаться, воспользовавшись автобусом. Злоумышленние попросил сделать звонок с телефона В. Потерпевший дал телефон и пошел к водителю за талончиком. Мужчина, завладев телефоном, выскочил из автобуса, тем самым причинил материальный ущерб потерпевшему на сумму 460 белорусских рублей.

Хозяин в течение нескольких дней пытался дозвониться на свой тедефон, но никто не отвечал. И только через два дня потерпевший пришел писать заявление в милицию.

Барановичским МРОСК возбуждено уголовное дело по статье мошенничество (ч. 2 ст. 209 УК Республики Беларусь).

- В случае потери или кражи мобильного телефона необходимо как можно скорее позвонить на свой номер: всегда есть шанс, что вам вернут утерянное. Если сим–карта недоступна, то, скорее всего, ваш телефон уже попал в нечестные руки. Обязательно заблокируйте ее через оператора: злоумышленники могут совершать с нее звонки, пользоваться интернетом — в результате образуется задолженность. Следующий шаг — обратитесь в милицию. Если нашедший будет пользоваться телефоном, то есть большой шанс найти его с помощью уникального идентификационного номера аппарата, - пояснил заместитель начальника милиции общественной безопасности Алексей Трофимов.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская

 
Теги: знакомства
 
 
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  В Барановичский ГОВД с заявлением обратился мужчина В. 1986 г.р., в котором указал, что несколько дней назад у него забрали телефон. В ходе оперативно-разыскных...
 
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