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Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...
18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уникальная экосистема реки Мухавец разделяет город на две большие зоны. Больше всего сейчас застраивается южная часть. Однако, город сохранил крупные и мелкие водоёмы и летом приятно провести время на берегу реки или озера.
Кстати, на севере протекает ещё река Лесная - тоже излюбленное место для приятного времяпровождения. И ещё кстати - водичка там сейчас чистая и тёплая.
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Уникальная экосистема реки Мухавец разделяет город на две большие зоны. Больше всего сейчас застраивается южная часть. Однако, город сохранил крупные и мелкие...
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