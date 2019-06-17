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Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уникальная экосистема реки Мухавец разделяет город на две большие зоны. Больше всего сейчас застраивается южная часть. Однако, город сохранил крупные и мелкие водоёмы и летом приятно провести время на берегу реки или озера.

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Кстати, на севере протекает ещё река Лесная - тоже излюбленное место для приятного времяпровождения. И ещё кстати - водичка там сейчас чистая и тёплая.

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

Когда вам говорят, что Бресте не зелёный город - покажите им эти фото...

 
 
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  Уникальная экосистема реки Мухавец разделяет город на две большие зоны. Больше всего сейчас застраивается южная часть. Однако, город сохранил крупные и мелкие...
 
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