Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Источник материала: Виртуальный Брест

Клубничный сезон на Лунинетчине завершается. Мы посмотрели, как живёт рынок в последние клубничные дни.





Сюда по-прежнему тяжело попасть даже пешком: едут машины с ящичками, велосипедисты с вёдрами, мотоблоки с тарой… Глядя на это, не скажешь, что клубничному сезону совсем скоро конец, ведь продавцов, как и покупателей, много.





В понедельник вечером закупали «красное золото» по 1 рублю. Правда, нельзя сказать, что не перебирали, потому что выбор для покупателя по-прежнему есть. У кого ягода покрупнее, то можно было сдать от 1.10 до 1.30 рублей. Но даже с крупной ягодой «претендентов» таких крайне мало.

– Я могу и больше рубля закупать клубнику, но если люди сдают и по рублю, то зачем?! – задаёт риторический вопрос одна из скупщиц.





Продавцам приходится порой уговаривать купить именно свой товар. Естественно, без ругани не обходится. Наблюдается немало скупщиков с практически всеми пустыми ящичками для клубники и наоборот – заполненые машины под завязку.





Закупают и мелкую сухую ягоду по 50 копеек. У этих скупщиков наблюдаются небольшие очереди.













Также сдать клубнику можно и в бочки по 30 копеек. Цена традиционно на протяжении сезона никогда не меняется. Здесь было сразу несколько машин.





















На смену клубники уже приходит вишня. Скупщики говорят, что за килограмм можно просить от 1,5 рубля.