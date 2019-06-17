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Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Клубничный сезон на Лунинетчине завершается. Мы посмотрели, как живёт рынок в последние клубничные дни.

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Сюда по-прежнему тяжело попасть даже пешком: едут машины с ящичками, велосипедисты с вёдрами, мотоблоки с тарой… Глядя на это, не скажешь, что клубничному сезону совсем скоро конец, ведь продавцов, как и покупателей, много.

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

В понедельник вечером закупали «красное золото» по 1 рублю. Правда, нельзя сказать, что не перебирали, потому что выбор для покупателя по-прежнему есть. У кого ягода покрупнее, то можно было сдать от 1.10 до 1.30 рублей. Но даже с крупной ягодой «претендентов» таких крайне мало.

– Я могу и больше рубля закупать клубнику, но если люди сдают и по рублю, то зачем?! – задаёт риторический вопрос одна из скупщиц.

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Продавцам приходится порой уговаривать купить именно свой товар. Естественно, без ругани не обходится. Наблюдается немало скупщиков с практически всеми пустыми ящичками для клубники и наоборот – заполненые машины под завязку.

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Закупают и мелкую сухую ягоду по 50 копеек. У этих скупщиков наблюдаются небольшие очереди.

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Также сдать клубнику можно и в бочки по 30 копеек. Цена традиционно на протяжении сезона никогда не меняется. Здесь было сразу несколько машин.

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

Как живёт клубничный рынок в последние дни этого сезона?

На смену клубники уже приходит вишня. Скупщики говорят, что за килограмм можно просить от 1,5 рубля.

 
 
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  Клубничный сезон на Лунинетчине завершается. Мы посмотрели, как живёт рынок в последние клубничные дни. Сюда по-прежнему тяжело попасть даже пешком: едут...
 
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