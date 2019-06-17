Источник материала: Виртуальный Брест

Бывает, задумался, засмотрелся, заговорился... Впрочем, до серьёзного происшествия осталось немного. За рулём - внимательность и ещё раз внимательность!





Инцидент попал на камеру наблюдения 16 июня 2019 года. Автомобили поехали по "зелёной стрелке" направо, с ними и такси, но почему-то прямо, а там...