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Таксист из правой полосы "пошёл" прямо и едва не попал в ДТП

18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бывает, задумался, засмотрелся, заговорился... Впрочем, до серьёзного происшествия осталось немного. За рулём - внимательность и ещё раз внимательность!

Таксист из правой полосы "пошёл" прямо и едва не попал в ДТП

Инцидент попал на камеру наблюдения 16 июня 2019 года. Автомобили поехали по "зелёной стрелке" направо, с ними и такси, но почему-то прямо, а там...

 
 
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  Бывает, задумался, засмотрелся, заговорился... Впрочем, до серьёзного происшествия осталось немного. За рулём - внимательность и ещё раз внимательность! ...
 
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