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Таксист из правой полосы "пошёл" прямо и едва не попал в ДТП
18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Бывает, задумался, засмотрелся, заговорился... Впрочем, до серьёзного происшествия осталось немного. За рулём - внимательность и ещё раз внимательность!
Инцидент попал на камеру наблюдения 16 июня 2019 года. Автомобили поехали по "зелёной стрелке" направо, с ними и такси, но почему-то прямо, а там...
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Бывает, задумался, засмотрелся, заговорился... Впрочем, до серьёзного происшествия осталось немного. За рулём - внимательность и ещё раз внимательность! ...
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