﻿ Фотофакт: чтобы никто не мог залезть в канализацию, у завода АКБ люк закрыли на замок. 21.by
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Фотофакт: чтобы никто не мог залезть в канализацию, у завода АКБ люк закрыли на замок

18.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот неплохая идея, согласны? Нечего шастать по канализациям и выискивать нарушения (сарказм, если что). Этот люк находится за территорией АйПауэр.

Фотофакт: чтобы никто не мог залезть в канализацию, у завода АКБ люк закрыли на замок

Между тем, как сообщает в социальных сетях инициативная группа, с утра сегодня на заводе тихо, вроде как не работают. Правда, к обеду немного расходились, приходится доказывать очевидное.

А мы продолжаем следить за ситуацией и знакомить вас с тем, что происходит. Всё равно до 22-го никаких грандиозных событий и мероприятий не намечается.

 
 
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  Вот неплохая идея, согласны? Нечего шастать по канализациям и выискивать нарушения (сарказм, если что). Этот люк находится за территорией АйПауэр. Между тем, как...
 
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