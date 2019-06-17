Фотофакт: чтобы никто не мог залезть в канализацию, у завода АКБ люк закрыли на замок

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот неплохая идея, согласны? Нечего шастать по канализациям и выискивать нарушения (сарказм, если что). Этот люк находится за территорией АйПауэр.





Между тем, как сообщает в социальных сетях инициативная группа, с утра сегодня на заводе тихо, вроде как не работают. Правда, к обеду немного расходились, приходится доказывать очевидное.

А мы продолжаем следить за ситуацией и знакомить вас с тем, что происходит. Всё равно до 22-го никаких грандиозных событий и мероприятий не намечается.