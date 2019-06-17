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Стратегический бомбардировщик США B-52 испытывает гиперзвуковую ракету

18.06.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый заслуженный «стратег» ВВС США Boeing B-52 Stratofortress получает новое оружие — гиперзвуковая ракета AGR-183A станет частью его бортового вооружения и позволит продлить боевую службу самолета. Об этом пишет The Drive.

Перспективная аэробаллистическая ракета AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon — один из трех типов гиперзвукового оружия, которое США разрабатывает в последнее время. На создание ракеты планируется потратить порядка 480 миллионов долларов, контракт на эту сумму уже заключен с авиагигантом Lockheed Martin в прошлом году.

Тестирование проверяло аэродинамические свойства ракеты, лобовое сопротивление и вибрационное воздействие на нее, пуска не предполагалось. Прототип AGM-183A без боеголовки, но с измерительными датчиками, был закреплен на крыле B-52, взлетевшего с аэродрома базы «Эдвардс» в Калифорнии.

По словам представителей ВВС США, все испытания оказались успешными. Скорость таких ракет при столкновении с землей может достигать колоссального значения в 20 MAX.

 
 
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Такое оружие теоретически может достигать скорости в двадцать раз быстрее звука.
 
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