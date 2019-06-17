|
Стратегический бомбардировщик США B-52 испытывает гиперзвуковую ракету
Источник материала: Tut.by
Самый заслуженный «стратег» ВВС США Boeing B-52 Stratofortress получает новое оружие — гиперзвуковая ракета AGR-183A станет частью его бортового вооружения и позволит продлить боевую службу самолета. Об этом
Перспективная аэробаллистическая ракета AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon — один из трех типов гиперзвукового оружия, которое США разрабатывает в последнее время. На создание ракеты планируется потратить порядка 480 миллионов долларов, контракт на эту сумму уже заключен с авиагигантом Lockheed Martin в прошлом году.
Тестирование проверяло аэродинамические свойства ракеты, лобовое сопротивление и вибрационное воздействие на нее, пуска не предполагалось. Прототип AGM-183A без боеголовки, но с измерительными датчиками, был закреплен на крыле B-52, взлетевшего с аэродрома базы «Эдвардс» в Калифорнии.
По словам представителей ВВС США, все испытания оказались успешными. Скорость таких ракет при столкновении с землей может достигать колоссального значения в 20 MAX.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое оружие теоретически может достигать скорости в двадцать раз быстрее звука.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)