На дорогах Кировщины усилен контроль за соблюдением правил перевозки пассважиров

Источник материала: Кировец





В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов и маршрутных такси, используемых для перевозки пассажиров, в период с 10 по 24 июня 2019 года на территории Республики Беларусь будут проводиться предупредительно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами организаций правил перевозки пассажиров. Об этом сообщил врид начальника ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

Ежегодно с наступлением летнего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения автобусами и маршрутными такси, которые перевозят пассажиров в городском и междугородном регулярном сообщении, а также осуществляют международные и междугородние перевозки по договорам, заключенным с туроператорами и туристическими агентствами.

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия с автобусами и маршрутными такси характеризуются внушительным количеством пострадавших.

К сожалению, не стал исключением и наш район…

Так, 13.05.2019 в 19 часов 05 минут водитель автобуса МАЗ, 1955г.р., принадлежащего «Автобусному парку №2 г. Бобруйска», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту Кличев-Бобруйск. Двигаясь на 1 км автодороги Курганы-Морховичи Кировского района в направлении а/д Минск-Гомель, при объезде препятствия (внезапно выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное — косулю) съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и 4 пассажирам автобуса (в т.ч. и несовершеннолетнему, 2016 г.р.), причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время по факту данного ДТП Кировским РОВД проводится проверка, устанавливаются причины совершения данного происшествия.

ОГАИ Кировского РОВД просит всех граждан, кому что-либо известно о данном происшествии, позвонить по телефонам: (802237) 77-2-80 либо 102.

В целом, анализ дорожной обстановки в Республике свидетельствует о том, что продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.

Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля, а также водителей, не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках. Нередко фиксируются факты нарушения водителями режима труда и отдыха, выезда на линию неисправного автобуса, маршрутного такси, либо в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Кроме того, ежегодно в летний период от пассажиров поступают жалобы на техническое состояние автобусов и маршрутных такси. Особого внимания заслуживают указанные выше недостатки при перевозках организованных групп детей данным видом транспорта к местам отдыха.