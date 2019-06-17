ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На дорогах Кировщины усилен контроль за соблюдением правил перевозки пассважиров

18.06.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

На дорогах Кировщины усилен контроль за соблюдением правил перевозки пассважиров

В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов и маршрутных такси, используемых для перевозки пассажиров, в период с 10 по 24 июня 2019 года на территории Республики Беларусь будут проводиться предупредительно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами организаций правил перевозки пассажиров. Об этом сообщил врид начальника ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

Ежегодно с наступлением летнего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения автобусами и маршрутными такси, которые перевозят пассажиров в городском и междугородном регулярном сообщении, а также осуществляют международные и междугородние перевозки по договорам, заключенным с туроператорами и туристическими агентствами.

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия с автобусами и маршрутными такси характеризуются внушительным количеством пострадавших.

К сожалению, не стал исключением и наш район…

Так, 13.05.2019 в 19 часов 05 минут водитель автобуса МАЗ, 1955г.р., принадлежащего «Автобусному парку №2 г. Бобруйска», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту Кличев-Бобруйск. Двигаясь на 1 км автодороги Курганы-Морховичи Кировского района в направлении а/д Минск-Гомель, при объезде препятствия (внезапно выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное — косулю) съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и 4 пассажирам автобуса (в т.ч. и несовершеннолетнему, 2016 г.р.), причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время по факту данного ДТП Кировским  РОВД проводится проверка, устанавливаются причины совершения данного происшествия.

ОГАИ Кировского РОВД просит всех граждан, кому что-либо известно о данном происшествии, позвонить по телефонам:  (802237) 77-2-80 либо 102.

В целом, анализ дорожной обстановки в Республике свидетельствует о том, что продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.

Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля, а также водителей, не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках. Нередко фиксируются факты нарушения водителями режима труда и отдыха, выезда на линию неисправного автобуса, маршрутного такси, либо в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Кроме того, ежегодно в летний период от пассажиров поступают жалобы на техническое состояние автобусов и маршрутных такси. Особого внимания заслуживают указанные выше недостатки при перевозках организованных групп детей данным видом транспорта к местам отдыха.

 

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов и маршрутных такси, используемых для перевозки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: чтобы никто не мог залезть в канализацию, у завода АКБ люк закрыли на замок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика