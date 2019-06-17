«Не всем же котлеты жарить!» В Минске прошел кастинг женщин, которые хотят стать дальнобойщицами

Источник материала: Tut.by

Водителей, в том числе — международников, в Беларуси не хватает. Дефицитные кадры уезжают на работу в Европу, ведь платят там больше. В столичной компании «Янстронг» с кадровым дефицитом решили бороться радикально: здесь в профессию, традиционно считающуюся в нашей стране мужской, готовы брать женщин. На этой неделе фирма провела кастинг девушек, которые хотят работать в дальнобое. Прекрасных претенденток было девять.





Если быть честными, то суровую профессию дамы для себя уже так или иначе отвоевали. В Европе женщины уже давно работают на большегрузах, несколько лет назад эта практика начала применяться в России. Белоруски среди дальнобойщиц тоже есть, но их официальным местом работы чаще всего были российские компании-перевозчики. А вот устроиться работать водителем-международником в отечественную фирму на законных основаниях еще год назад было невозможно: считалось это не дискриминацией, а заботой о женщинах, мол, условия работы очень сложные.

Первыми изменить такое положение дел решила изменить компания-перевозчик «Янстронг»: фирма решила аттестовать рабочее место водителя-дальнобойщика. Процедура заняла около полугода, но в итоге аттестационная комиссия классифицировала рабочее место водителя-международника в машинах фирмы (а это Mercedes Actros) по 2 классу. В итоге на таких машинах могут работать как женщины, так и мужчины.

Первой белоруской, которая официально устроилась в «Янстронг» и села на авто с белорусской регистрацией, была 26-летняя Александра Хурсан. Девушка успешно прошла стажировку и сейчас уехала в свой второй самостоятельный рейс.



Александра Хурсан

Саша говорит, что никаких трудностей в рейсах у нее не возникало, обходилось без поломок. Единственное, где пришлось помучиться, — на границе: дальнобойщица стояла там часов пятнадцать. Тем не менее уходить из этой профессии девушка не хочет.

После того как блин не оказался комом, директор предприятия Дмитрий Воронцов решил взять на работу еще несколько девушек.

— Да, водителей-международников катастрофически не хватает, но среди женщин есть много желающих освоить эту профессию. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Я всегда хотел, чтобы у нас были водители-женщины, я не считаю, что они будут справляться хуже мужчин, — объяснил AUTO.TUT.BY руководитель компании.

Локоны, каблуки, браслеты и цепочки — никакой суровости у будущих международниц, пришедших на собрание, не было и в помине. Большинство претенденток замужем, у одних дети уже выросли, другие — только вышли из декретного отпуска.



Дмитрий Воронцов выступает перед потенциальными дальнобойщицами

— Вы очень смелые девушки. Но не думайте, что работа дальнобойщика — это киношная романтика, когда едешь, любуешься красотами за окном, музыку слушаешь. Вам придется столкнуться с многочасовыми очередями на границе, порой отсутствием нормальных бытовых условий, придется работать под дождем, солнцем, при перепадах температур, — сразу предупредил о реальных трудностях Дмитрий Воронцов. — Есть риск встретить на дорогах бандитов, которые могут слить топливо, порезать тент и украсть груз. Вы не сможете долгое время общаться со своими близкими, возможно особенное отношение и внимание к вам от коллег-мужчин. Чтобы перенести все это, придется взять с собой вагон и маленькую тележку терпения.

Но чтобы «страшилки» совсем уж не отпугнули потенциальных дальнобойщиц, директор добавил, что ездить им предстоит на современном тягаче, оборудованном всеми техническими новинками, облегчающими многочасовой процесс управления большегрузом.





На стадии знакомства с профессией никто из девяти пришедших девушек от своих намерений не отказался, все они заполнили и сдали анкеты.

— Меня трудностями работы дальнобойщика не испугать: я несколько лет отработала инструктором по вождению в ДОСААФ. А это по 10 часов с одним выходным в неделю, я даже на больничные не ходила, — рассказывает одна из претенденток Екатерина.

Женщина серьезно настроена на трудоустройство в компанию: у нее давно открыты все категории в правах, а недавно она окончила курсы водителей-международников. Вместе с Екатериной на собеседование пришла ее старшая дочь — 17-летняя Даша, а дома осталась еще одна дочка — ей 13 лет.

— Мама у нас очень активная, шустрая, если уж она решила что-то, то ее в жизни не переубедишь. Так что пусть идет работать дальнобойщицей, если ей так хочется. Папа тоже не против. Я сама-то, конечно, в водители не пойду: мне больше нравится культура, искусство. Так что пока мама будет в рейсе, мы ее будем ждать, справимся одни, — уверена девушка.





На собрании были и девушки, которые уже работали на грузовиках — выполняли рейсы по Беларуси, а сейчас хотят повысить свой профессиональный уровень и стать международницами.





— Ничего я не боюсь. Да у меня характер такой — лихой, амбициозный. Езжу на мотоцикле, с грузовиком так справляюсь, что некоторые мужчины даже завидовали. К тому же у меня нет семьи, детей, меня дома ничто не держит, так что можно поездить и неделями. Близкие на мою идею нормально отреагировали, а папа сказал: «Вся в меня!» — смеется одна из девушек Татьяна.





Галина несколько лет работала в такси, потом «надоело, поэтому решила переквалифицироваться».

— Да, моя мечта ездить на большей машине. Ну, а что, не всем же женщинам котлеты жарить! — говорит Галина.





После заполнения анкет всех претенденток отвели на паркинг, где стояли большегрузы компании. На одной из машин ездит уже опытная дальнобойщица Александра Хурсан. Девушка распахнула дверь тягача: «Присаживайтесь, кто хочет». Некоторое время женщины нерешительно переминались возле кабины, но через несколько минут желание посидеть в кабине тягача пересилило, и они по очереди лихо взбирались по «дырявым» ступенькам, рискуя оставить там свои каблуки.

— Высоко, — в один голос описывают они свои ощущения от нахождения в кабине.





— Не все категории у вас еще открыты… Опыт вождения у вас только автошкола? А кто вашего малыша будет смотреть, ведь ему только 4,5 года… Бабушка? А справится ли? Вы понимаете, что неделями не будете видеть мужа, детей, как они на это будут реагировать? — после экскурсии к большегрузам беседу с претендентками продолжил заместитель директора по эксплуатации компании Евгений Белозоров.





Видно было, что некоторые вопросы заставляли девушек задуматься, но ни одна из них не сказала на собеседовании «извините, я передумала». Напротив, во что бы то ни стало, доказывали, мол, «да, именно я достойна сидеть за рулем грузовика, не подведу, докажу, возьмите…».

— Я не против, чтобы девушки водили грузовики. Не считаю, что они какие-то другие водители, что не смогут управлять тягачом с полуприцепом так, как это делают мужчины. Меня больше тревожит другое: как они будут следить за креплением груза? Ведь в полуприцепе он крепится специальными ремнями, которые надо подтягивать, чтобы груз не болтался. А для это нужна сила мышц… — рассуждает замдиректора.





Тем не менее Евгений Белозоров подтверждает: проблем с первой дальнобойщицей, уехавшей в рейс, у них не было, но переживали за нее очень и каждый день созванивались, иногда по несколько раз: «Где ты, Саша, все ли с тобой хорошо, как груз?».

— Конечно, когда в рейс отправляешь женщину, то нюансы есть. По крайней мере не каждый груз ей доверишь перевозить хотя бы из-за этих ремней… Но что делать, будем пробовать…





Как потом пояснили в компании, на работу сразу всех претенденток не возьмут. Приоритет тем, у кого хотя бы минимальный опыт вождения, представление о том, что такое автомобиль, как отличить одну запчасть от другой.

— Тех, кто пройдет собеседование, мы официально трудоустроим. При этом женщина уже должна окончить курсы водителя-международника и получить в транспортной инспекции индивидуальный чип. Потом отправим их в Россию на стажировку с наставниками, посмотрим, как ученицы будут справляться с управлением тягачом, получится ли у них работать с документами.

Это тестирование может занимать два-три месяца. Если оно будет пройдено, то новым работницам оформят визы и отправят в первые самостоятельные рейсы в Европу.