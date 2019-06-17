Лето - сезон пищевых отравлений

Источник материала: Новости Дзержинска

Небезопасные продукты питания, содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов или вредные химические вещества, являются причиной более 200 заболеваний от диареи до онкологических заболеваний.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 600 миллионов человек, почти каждый десятый человек в мире, заболевают после употребления загрязненных пищевых продуктов и 420 000 человек ежегодно умирают.

Установившаяся в Беларуси жаркая погода является оптимальным условием для развития микроорганизмов, как в продуктах питания, так и на объектах внешней среды и, как следствие, облегчает «дорогу» возбудителям кишечных инфекций и пищевых отравлений.

В Дзержинском районе отмечается рост заболеваемости острой кишечной инфекцией в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 32 случая ОКИ, 1 случай сальмонеллезной инфекции.

Поэтому необходимо помнить и соблюдать меры предосторожности.

1. Не рекомендуется покупать фрукты в разрезанном виде, т.к. они являются хорошей питательной средой для роста микроорганизмов. Если фрукт не помыт, то при его разрезании микроорганизмы попадают внутрь, в итоге можно получить пищевое отравление.

2. Не рекомендуется приобретать плодоовощную продукцию в местах несанкционированной торговли. На рынках вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, а у продавцов в местах неустановленной торговли, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность.

3. При употреблении фруктов следует хорошо их мыть под проточной водой. Хранить необходимо в местах, защищенных от насекомых и грызунов.

4. При хранении продукции необходимо соблюдать температурный режим хранения, установленный производителем.

5. Приобретая продукты питания, необходимо внимательно изучить дату изготовления и срок годности продукта. Не рекомендуется приобретать продукты с истекшим сроком годности.

6. Не рекомендуется приобретать пищевую продукцию без маркировки, при наличии в составе продукта веществ, на которые имеется аллергическая реакция.

7. При хранении и приготовлении блюд необходимо разделять сырые и готовые к употреблению продукты (например, не рекомендуется использовать одну и ту же разделочную доску и нож для сырой и вареной птицы).

8. При приготовлении блюд необходимо хорошо проваривать и прожаривать продукты, приготовленные блюда не держать более двух часов при комнатной температуре.

9. Следить за чистотой в помещении, необходимо рассматривать грязные пятна, как потенциальный резервуар микробов. Руки необходимо мыть перед едой и приготовлением пищи, поле посещения улицы и туалета.

Никто не позаботится о вашем здоровье, кроме вас самих. Не проводите экспериментов на себе и будьте здоровы.



