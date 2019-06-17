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Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан французской полицией

18.06.2019 16:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан французской полицией
globallookpress.com


В чем его обвиняют?

Мишель Платини — легенда мирового футбола, выдающийся в прошлом футболист сборной Франции, чемпион Европы 1984-го года. С 2007-го по 2015-й годы он возглавлял УЕФА, пока не был отстранен от своей должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

В ходе расследования коррупционного скандала, Мишель Платини был вызван Центральным управлением по борьбе с коррупцией в качестве свидетеля, однако сотрудниками ведомства было принято решение о задержании 63-х летнего француза. Арест произошел в пригороде Парижа Нантере. 

В 2010-м году прошли выборы по выбору страны-хозяйки чемпионата мира-2022, на которых неожиданно победил Катар. Позднее чиновников этой страны обвинили в подкупе голосов в пользу своей заявки. Тогда же было проведено официальное расследование, которое не смогло доказать подкуп. Зато СМИ сообщили о причастности действующего тогда президента Франции Николя Саркози и главы УЕФА Мишеля Платини к распределению голосов. 

В 2014-м году британские СМИ сообщили о тайной встрече Платини с бывшим президентом Азиатской конфедерации футбола Мохамедом бин Хаммамом, который раздал взяток на общую сумму в $5 млн в качестве подкупа голосов в пользу кандидатуры Катара.

В конце 2015-го года был лишен своей должности после того, как стало известно о переводе на его счета около 2-х млн швейцарских франков (примерно 1,7 млн евро) экс-главой ФИФА Йозефом Блаттером. Кроме того, Платини на шесть лет запретили заниматься любой футбольной деятельностью.

 
 
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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини во вторник был задержан французской полицией по делу о коррупции, сообщают местные...
 
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