Какой толк от кондиционера, если в транспорте по-прежнему жарко?

Источник материала: Аргументы и факты

Заметила, что в некоторых автобусах в Минске появились кондиционеры.

Но какой толк от них, если в транспорте по-прежнему жарко? Сделала такой вывод после нескольких поездок.

Обратила внимание, что все окна в автобусе закрыты, кондиционер шумит, значит, работает, но холода никакого. Зачем тогда они нужны? Одновременно смешно и грустно будет, если потом цену на талончик поднимут на основании того, что «у нас же кондиционеры появились, дополнительные расходы, их нужно компенсировать».

М. Бурова, Минск