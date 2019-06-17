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Какой толк от кондиционера, если в транспорте по-прежнему жарко?

18.06.2019 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Какой толк от кондиционера, если в транспорте по-прежнему жарко?
АиФ

Заметила, что в некоторых автобусах в Минске появились кондиционеры.

Но какой толк от них, если в транспорте по-прежнему жарко? Сделала такой вывод после нескольких поездок.

Обратила внимание, что все окна в автобусе закрыты, кондиционер шумит, значит, работает, но холода никакого. Зачем тогда они нужны? Одновременно смешно и грустно будет, если потом цену на талончик поднимут на основании того, что «у нас же кондиционеры появились, дополнительные расходы, их нужно компенсировать».

М. Бурова, Минск

 
Теги: Минск
 
 
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АиФ Заметила, что в некоторых автобусах в Минске появились кондиционеры. Но какой толк от них, если в транспорте...
 
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