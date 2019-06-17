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Минское «Динамо», «Шахтер» и «Витебск» узнали соперников по первому раунду квалификации Лиги Европы
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, определившая соперников трех белорусских клубов — «Витебска», минского «Динамо» и солигорского «Шахтера».
Солигорский «Шахтер» встретится с мальтийском клубом «Хибернианс».
Давно не игравший в еврокубках «Витебск» примет в первом раунде финский клуб КуПС из Куопио.
Наконец, минское «Динамо» получило в соперники «Лиепаю» из Латвии.
Отметим, что матчи состоятся 11 и 18 июля.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, определившая соперников трех белорусских клубов -...
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