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Отдыхайте безопасно

18.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Отдыхайте безопасно
Сейчас особенно хочется покинуть душный город и отправиться на природу и, неважно, что это — опушка леса, берег водоема или загородный дом, главное — свежий воздух и отсутствие городской суеты.
Однако, отправляясь отдыхать на природу, следует помнить о правилах пожарной безопасности. Всего в 2019 году в Витебской области спасателями были ликвидированы 121 загорание травы, 24 лесных и 8 торфяных пожаров. Возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью человека. В жаркую и сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь. Незатушенный костер, оставленные угли мангала, детская шалость с огнем, окурок сигареты, брошенный из окна автомобиля, и даже обычное стекло или бутылка могут воспламенить траву и тем самым уничтожить гектары лесного массива.
В летний период пожары становятся настоящим бедствием для наших лесов, наносящим непоправимый вред экологии: сгорает древесина, ягодники, гибнут обитатели лесов и болот. В течение нескольких лет на пожарище ничего не растёт. Разгулявшаяся стихия может погубить и населенные пункты, находящиеся вблизи лесных массивов. Загрязняется воздушная среда: вместе с дымом нам приходится вдыхать угарный газ, частицы тяжелых металлов, оксиды серы, азота и десятки других веществ, действие которых вряд ли хорошо отразится на нашем здоровье.
Стать свидетелем лесного пожара может каждый, поэтому всем необходимо знать, как действовать в подобной ситуации: если возгорание небольшое, и вы уверены в своих силах, постарайтесь затушить его самостоятельно. Пламя можно затоптать, залить водой из ближайшего водоема, засыпать землей. Справиться с огнем поможет плотная ткань, мокрая одежда или пучки веток от деревьев лиственных пород.
Если же огонь распространился на значительную площадь, то не тратьте время зря — поспешите за помощью. Выходить нужно в направлении, перпендикулярном распространению огня по просекам, дорогам, полянам, берегам рек и ручьев, прикрывая рот и нос мокрой тряпкой. Сообщите о произошедшем в службу спасения по телефону 101.
Соблюдайте правила пожарной безопасности, чтобы природные ландшафты раз за разом радовали нас своим гостеприимством.
А. ФЕДУКОВИЧ,
начальник Шарковщинского РОЧС.

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