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Правительство утвердило электронные площадки для госзакупок

18.06.2019 16:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство утвердило электронные площадки для госзакупок

Правительство утвердило электронные торговые площадки для государственных закупок товаров, работ, услуг.

Согласно постановлению Совета министров №395, электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений установлены электронная торговая площадка Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и электронная торговая площадка Белорусской универсальной товарной биржи.

Госзакупки с применением биржевых торгов проводятся на товарной бирже (Белорусская универсальная товарная биржа). Услуги организатора по проведению процедур госзакупок оплачиваются заказчиками или участниками таких процедур (кроме случая, когда организатором выступает госорган), а услуги оператора электронной торговой площадки - участниками таких процедур.

При этом плата за данные услуги определяется организатором, оператором электронной торговой площадки исходя из размера их экономически обоснованных затрат (при рентабельности не более 5%). При проведении открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений применяется преференциальная поправка. Документом также утверждено положение о порядке аккредитации на электронной торговой площадке.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

 
 
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Правительство утвердило электронные торговые площадки для государственных закупок товаров, работ, услуг.
 
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