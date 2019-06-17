Правительство утвердило электронные площадки для госзакупок

Источник материала: Ежедневник





Правительство утвердило электронные торговые площадки для государственных закупок товаров, работ, услуг.

Согласно постановлению Совета министров №395, электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений установлены электронная торговая площадка Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и электронная торговая площадка Белорусской универсальной товарной биржи.

Госзакупки с применением биржевых торгов проводятся на товарной бирже (Белорусская универсальная товарная биржа). Услуги организатора по проведению процедур госзакупок оплачиваются заказчиками или участниками таких процедур (кроме случая, когда организатором выступает госорган), а услуги оператора электронной торговой площадки - участниками таких процедур.

При этом плата за данные услуги определяется организатором, оператором электронной торговой площадки исходя из размера их экономически обоснованных затрат (при рентабельности не более 5%). При проведении открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений применяется преференциальная поправка. Документом также утверждено положение о порядке аккредитации на электронной торговой площадке.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.