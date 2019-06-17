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Экс-глава Минсельхоза РФ возглавил «земельный» рейтинг Forbes. А что с того белорусам?
Источник материала: Tut.by
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Ежегодный рейтинг «Форбс» называется «Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России». Из него следует, что 20 землевладельцам принадлежит 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд российских рублей или 7,3 млрд долларов. Самая дорогая земля — у компании «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, во главе которой стоит экс-губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он рулил российским сельских хозяйством с апреля 2015 по май 2018 года, а сейчас владеет землей общей стоимостью 68,5 мдрд российских рублей или чуть более миллиарда долларов.
Чем Ткачев запомнился в отношениях с Беларусью
Во время весеннего «Большого разговора» с президентом Александр Лукашенко упоминал имя Александра Ткачева. Тогда он говорил о том, что России стоит прекратить лоббировать бизнес, который сросся с властью и блокирует отношения двух стран.
— Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов РФ? У меня с ним хорошие отношения, почти дружеские. Но этот факт всем известен, и вы думаете, пропустит наш сахар, лучше по качеству, на территорию России, если он за последний год семь или восемь заводов скупил и производит сахар? — говорил Лукашенко.
Ранее, в 2017 году Александр Ткачев, будучи главой Минсельхоза России,
В том же 2017-ом Ткачев также
— Понятно, что нас просто выбивают. Мы видим, и есть случаи — не один, а десятки, если не больше, — когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле, — объяснял он свою позицию.
Лукашенко же называл ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».
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Компания Ткачева создана в 1993-м его отцом. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд российских рублей или 778 млн долларов.
Как пишет «Форбс», сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х.
— Процесс ускорился в 2008—2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014—2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения.
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Земля, которая принадлежит его компании, оценена в более чем миллиард долларов.
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