ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-глава Минсельхоза РФ возглавил «земельный» рейтинг Forbes. А что с того белорусам?

18.06.2019 17:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Согласно новому рейтингу «Форбс» компания бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева признана самым дорогим землевладельцем в РФ. Напомним, именно его имя Александр Лукашенко упоминал, когда упрекал российские власти в лоббировании своих сельхозпроизводителей в ущерб отношениям двух стран. Читайте, чем еще запомнился Ткачев в двусторонних отношениях.


Фото: mcx.ru

Ежегодный рейтинг «Форбс» называется «Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России». Из него следует, что 20 землевладельцам принадлежит 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд российских рублей или 7,3 млрд долларов. Самая дорогая земля — у компании «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, во главе которой стоит экс-губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он рулил российским сельских хозяйством с апреля 2015 по май 2018 года, а сейчас владеет землей общей стоимостью 68,5 мдрд российских рублей или чуть более миллиарда долларов.


Изображение: «Форбс»

Чем Ткачев запомнился в отношениях с Беларусью

Во время весеннего «Большого разговора» с президентом Александр Лукашенко упоминал имя Александра Ткачева. Тогда он говорил о том, что России стоит прекратить лоббировать бизнес, который сросся с властью и блокирует отношения двух стран.

— Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов РФ? У меня с ним хорошие отношения, почти дружеские. Но этот факт всем известен, и вы думаете, пропустит наш сахар, лучше по качеству, на территорию России, если он за последний год семь или восемь заводов скупил и производит сахар? — говорил Лукашенко.

Ранее, в 2017 году Александр Ткачев, будучи главой Минсельхоза России, высказал озабоченность беспошлинным импортом сахара-сырца в Казахстан и Беларусь из стран дальнего зарубежья, который по его словам негативно влияет на условия хозяйствования российских производителей свекловичного сахара. Он предложил ограничить импорт «дешевого» сахара из Казахстана и Беларуси, если они будут продолжать вести «недобросовестную» торговую политику. Белорусская и казахская стороны удивились и назвали доводы необоснованными.

В том же 2017-ом Ткачев также обвинял белорусских производителей молока в недобросовестной конкуренции.

— Понятно, что нас просто выбивают. Мы видим, и есть случаи — не один, а десятки, если не больше, — когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле, — объяснял он свою позицию.

Лукашенко же называл ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».

***

Компания Ткачева создана в 1993-м его отцом. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд российских рублей или 778 млн долларов.

Как пишет «Форбс», сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х.

— Процесс ускорился в 2008—2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014—2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения.

Читайте также
На месте авторынка. В Минске подготовили площадку для строительства первого Leroy Merlin
В центре Минска достроили комплекс, к которому приложил руку крупный «молочник»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земля, которая принадлежит его компании, оценена в более чем миллиард долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
На дорогах Кировщины усилен контроль за соблюдением правил перевозки пассважиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика