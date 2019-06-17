Экс-глава Минсельхоза РФ возглавил «земельный» рейтинг Forbes. А что с того белорусам?

Источник материала: Tut.by

Согласно новому рейтингу «Форбс» компания бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева признана самым дорогим землевладельцем в РФ. Напомним, именно его имя Александр Лукашенко упоминал , когда упрекал российские власти в лоббировании своих сельхозпроизводителей в ущерб отношениям двух стран. Читайте, чем еще запомнился Ткачев в двусторонних отношениях.



Фото: mcx.ru

Ежегодный рейтинг «Форбс» называется «Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России». Из него следует, что 20 землевладельцам принадлежит 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд российских рублей или 7,3 млрд долларов. Самая дорогая земля — у компании «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, во главе которой стоит экс-губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он рулил российским сельских хозяйством с апреля 2015 по май 2018 года, а сейчас владеет землей общей стоимостью 68,5 мдрд российских рублей или чуть более миллиарда долларов.



Изображение: «Форбс»

Чем Ткачев запомнился в отношениях с Беларусью

Во время весеннего «Большого разговора» с президентом Александр Лукашенко упоминал имя Александра Ткачева. Тогда он говорил о том, что России стоит прекратить лоббировать бизнес, который сросся с властью и блокирует отношения двух стран.

— Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов РФ? У меня с ним хорошие отношения, почти дружеские. Но этот факт всем известен, и вы думаете, пропустит наш сахар, лучше по качеству, на территорию России, если он за последний год семь или восемь заводов скупил и производит сахар? — говорил Лукашенко.

Ранее, в 2017 году Александр Ткачев, будучи главой Минсельхоза России, высказал озабоченность беспошлинным импортом сахара-сырца в Казахстан и Беларусь из стран дальнего зарубежья, который по его словам негативно влияет на условия хозяйствования российских производителей свекловичного сахара. Он предложил ограничить импорт «дешевого» сахара из Казахстана и Беларуси, если они будут продолжать вести «недобросовестную» торговую политику. Белорусская и казахская стороны удивились и назвали доводы необоснованными.

В том же 2017-ом Ткачев также обвинял белорусских производителей молока в недобросовестной конкуренции.

— Понятно, что нас просто выбивают. Мы видим, и есть случаи — не один, а десятки, если не больше, — когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле, — объяснял он свою позицию.

Лукашенко же называл ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».

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Компания Ткачева создана в 1993-м его отцом. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд российских рублей или 778 млн долларов.

Как пишет «Форбс», сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х.

— Процесс ускорился в 2008—2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014—2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения.