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Футболисты БАТЭ сыграют с чемпионом Польши в первом раунде квалификации ЛЧ
18.06.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши "Пяст". Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля на поле польского клуба.
Позже в Ньоне пройдет жеребьевка второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы: солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск". Матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля.
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Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши "Пяст". Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля на поле польского...
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