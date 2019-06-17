Футболисты БАТЭ сыграют с чемпионом Польши в первом раунде квалификации ЛЧ



В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши "Пяст". Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля на поле польского клуба.

Позже в Ньоне пройдет жеребьевка второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы: солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск". Матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля.