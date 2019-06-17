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Футболисты БАТЭ сыграют с чемпионом Польши в первом раунде квалификации ЛЧ

18.06.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Футболисты БАТЭ сыграют с чемпионом Польши в первом раунде квалификации ЛЧ
Фото из открытых источников


В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши "Пяст". Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля на поле польского клуба.

Позже в Ньоне пройдет жеребьевка второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы: солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск". Матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Витебск
 
 
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Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши "Пяст". Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля на поле польского...
 
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