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На II Европейские игры аккредитовались более 1 тыс. журналистов

18.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На II Европейские игры в Минске аккредитовались более 1 тыс. журналистов: около 400 белорусских и более 600 представителей иностранных медиа. Сегодня в пресс-центре олимпийского стадиона «Динамо» состоялся брифинг по работе журналистов на играх, передает корреспондент БЕЛТА.

На II Европейские игры аккредитовались более 1 тыс. журналистов

Консультант по организации работы медиа II Европейских игр, эксперт компании Synesis Sport Ольга Лаева отметила, что на всех 12 спортивных объектах для журналистов будет представлен единый центр сервиса: рабочие и микст-зоны, трибуны для прессы.

Все результаты соревнований будут отображаться в режиме онлайн на официальном сайте игр. Также на сайте будет работать раздел «Медиа», где представители прессы смогут узнать самые свежие новости со спортивных арен, увидеть комментарии и интервью с атлетами и тренерами.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/na-ii-evropejskie-igry-akkreditovalis-bolee-1-tys-zhurnalistov-130-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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На II Европейские игры в Минске аккредитовались более 1 тыс. журналистов: около 400 белорусских и более 600 представителей иностранных медиа. Сегодня в...
 
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