Сколько белорусы тратят в интернете

Источник материала: Myfin



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«Конкуренция среди интернет-магазинов возросла, сегодня лишь 9% белорусов покупает только за рубежом, 24% – только в белорусских, а 67% – как в зарубежных, так и в белорусских интернет-магазинах», – рассказал Максим Маринич, руководитель Deal.by.

По его словам, чаще всего за рубежом белорусы покупают косметику и парфюмерию – 55% (+7% за год), одежду, обувь, аксессуары – 45% (–10%), технику и электронику – 37% (–3%), товары для детей – 34% (–5%).