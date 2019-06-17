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Сколько белорусы тратят в интернете
Источник материала: Myfin
«Конкуренция среди интернет-магазинов возросла, сегодня лишь 9% белорусов покупает только за рубежом, 24% – только в белорусских, а 67% – как в зарубежных, так и в белорусских интернет-магазинах», – рассказал Максим Маринич, руководитель Deal.by.
По его словам, чаще всего за рубежом белорусы покупают косметику и парфюмерию – 55% (+7% за год), одежду, обувь, аксессуары – 45% (–10%), технику и электронику – 37% (–3%), товары для детей – 34% (–5%).
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За последний год почти каждый второй белорус делал покупки в интернете таковых, согласно исследованию, презентованному Deal.by, 49% (или 4,7 млн человек). Сколько...
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