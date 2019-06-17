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Приглашаем на открытие II Европейских игр

18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

21 июня стадион «Динамо» примет более 22 тысяч зрителей. Церемония открытия – это шоу, которое больше никогда не повторится. Сценарий, декорации, сложные хореографические постановки, музыкальные номера и многие другие творческие решения – все это создается специально для минской церемонии. Увидеть это своими глазами еще раз просто невозможно.

Как приобрести билеты на открытие II Европейских игр в Минске и на соревнования рассказывается в специальном видеоролике.

https://nces.by/wp-content/uploads/EUGames.mp4

В рамках церемонии открытия на минском стадионе «Динамо» выступят звезды мировой оперной сцены Димаш Кудайберген и Анна Нетребко. Одни и самых популярных и востребованных оперных звезд приедут в Минск специально для того, чтобы разделить с гостями церемонии открытия II Европейских игр этот незабываемый вечер. За роялем зрители увидят знаменитого композитора, пианиста и певца Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу.

Традиционно подобные церемонии рассказывают зрителям о стране, принимающей Игры. Ее истории, традициях, знаменитых личностях и их достижениях. Зрители из разных уголков мира смогут совершить путешествие по Беларуси, хозяйке II Европейских игр, познакомиться с нашей прекрасной страной, ее самыми живописными уголками и людьми, которые живут здесь.

Впервые в истории проведения подобных мероприятий на церемонии открытия II Европейских игр в Минске будет использована технология дополненной реальности. Это одна из самых перспективных технологий нашего времени, благодаря которой виртуальные объекты становятся частью реальной окружающей картины. Гости церемонии очаруются красотой белорусской флоры и фауны, увидят рядом с собой прекрасных животных и птиц, ощутят трепет от их близости и реалистичности.

Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью и увидеть 3D элементы шоу, зрителям церемонии необходимо установить на свои смартфоны или планшеты бесплатное мобильное приложение, которое совсем скоро будет доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение «привязывается» к определенному зрительскому месту на стадионе и позволяет увидеть элементы дополненной реальности прямо на экране смартфона или планшета. В том числе те элементы шоу, которые не попадут в телевизионный эфир.

Кроме того, символичен тот факт, что 21 июня будет зажжен тот самый факел, который был установлен на стадионе «Динамо» в 1980 году в рамках проведения «Олимпиады-80». Тогда его зажигал Александр Медведь, легендарный белорусский спортсмен, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР. И вот спустя почти 40 лет это событие снова повторится – Александр Медведь станет одним из факелоносцев церемонии открытия. Дизайн чаши огня претерпит существенные изменения – появятся новые декорационные изменения, которые подчеркнут характер и суть II Европейских игр.

Гостей церемонии ждет не только яркое шоу, но и возможность принять в нем непосредственное участие благодаря специальному зрительскому реквизиту, который останется в качестве приятного сувенира на память о II Европейских играх 2019 года в Минске. Каждый гость найдет на своем зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет.

Приглашаем на открытие II Европейских игр

Купить билеты на II Европейские игр можно на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центров.

Кроме того, билеты можно приобрести и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

Для покупки билетов можно воспользоваться также услугами официальных туроператоров II Европейских Игр: www.lcc-vsglobal.com и www.otpusk.by. Сотрудники этих организаций помогут с бронированием туристических путевок и квитков на спортивные мероприятия Европейских игр, транспорта, проживания и развлекательных услуг в Минске и регионах.

На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.

Приглашаем на открытие II Европейских игр

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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21 июня стадион «Динамо» примет более 22 тысяч зрителей. Церемония открытия – это шоу, которое больше никогда не повторится. Сценарий, декорации, сложные...
 
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