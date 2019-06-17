Ребятам в летнем лагере «Солнышко» некогда скучать

Источник материала: Новости Хотимска

Летний лагерь «Солнышко», на базе средней школы №1 г.п. Хотимск, собрал 58 человек (мальчиков и девочек от 6 до 10 лет) на летние каникулы.

Чем удивить современных детей? Часто можно слушать высказывание: «Сейчас дети не такие как раньше! Мы на улице играли, общались, а им бы только телефон да компьютер». А это ведь ошибочно. Да, мир постоянно меняется, общество развивается и неустанно движется вперёд технический прогресс, а для детей всё также остаётся главным одно – интерес. Именно поэтому педагоги первой школы подошли к разработке программы для лагеря с фантазией и креативом. Можно уже сделать вывод, что работа ведётся не зря.

Так, в пятницу на всей пришкольной территории прошла увлекательнейшая игра-конкурс, квест «Путешествие по островам». Это одно из тех мероприятий, посетив которые самому хотелось принять участие, хотя уже далеко не 10 лет. Каждый отряд получил свой маршрут и отправился в путешествие. Ребята побывали на островах везения, праздника, спасения и многих других. Спасли жизнь на воде, пробрались под логовом злого паука и набрали множество баллов, которые вели их к победе, но всё было не так просто, за этим последовала карта и, конечно же, поиск клада. И как тут заскучаешь? Ни одного телефона, улыбающиеся детские лица, смех и радость. Что может быть лучше?

От руководства лагеря узнала, что подобное общелагерное мероприятие проходит каждую пятницу, но и это ещё не всё. Для ребят созданы все условия, чтобы весело проводить летние деньки. Их ждут поездки в бассейн, посещение музеев, районного центра культуры и, конечно же, библиотеки, сотрудники которой всегда радуют интересными мероприятиями. Учителя же проводят для прибывающих в лагере различные познавательные занятия: на патриотическую тематику, уделяется большое внимание безопасности, но особо любима детьми «Минутка почемучек»: Почему вода не горит? А почему зевают животные?

Все дети увлечены и активны, а это значит, что лето для них пройдёт не зря, им будет что вспомнить, и никто уже не скажет, что детям сейчас нужен только телефон.

Дарья Корнева.

Фото автора