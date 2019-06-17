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Стартовала уборка сурепицы
18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Не успела еще выветриться из памяти аграриев июньская засуха 2018 года, из-за которой сельхозпредприятия района потеряли более 10 тысяч тонн зерна, как такая же напасть свалилась в нынешнем. Снова нет дождей, земля сохнет, а вместе с ней растения. Велик риск опять потерять часть урожая.
В связи со сложившимися климатическими условиями очень важно не прогадать с принятием решения. В трех хозяйствах, в которых сеяли озимую сурепицу, приступили к ее уборке. Дальше тянуть просто нет смысла. Достаточно шквального ветра или обильного дождя, и, как показали события в некоторых хозяйствах соседнего района, выращенный урожай окажется на земле.
Александр ПЕТРОВ.
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Не успела еще выветриться из памяти аграриев июньская засуха 2018 года, из-за которой сельхозпредприятия района потеряли более 10 тысяч тонн зерна, как такая же...
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