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Стартовала уборка сурепицы

18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Не успела еще выветриться из памяти аграриев июньская засуха 2018 года, из-за которой сельхозпредприятия района потеряли более 10 тысяч тонн зерна, как такая же напасть свалилась в нынешнем. Снова нет дождей, земля сохнет, а вместе с ней растения. Велик риск опять потерять часть урожая.

В связи со сложившимися климатическими условиями очень важно не прогадать с принятием решения. В трех хозяйствах, в которых сеяли озимую сурепицу, приступили к ее уборке. Дальше тянуть просто нет смысла. Достаточно шквального ветра или обильного дождя, и, как показали события в некоторых хозяйствах соседнего района, выращенный урожай окажется на земле.
В ОАО «Батаево» под эту культуру занято 120 гектаров. С главным агрономом Валентиной Тамуленис идем по убранному полю. После комбайнов остается след, ступив на который нога чуть ли не по щиколотку оказывается в пыли.
– У нас на уборке задействовано два экипажа комбайнеров, — рассказывает Валентина Александровна. – Заканчиваем убирать третий участок, пока урожайность чуть более 10 центнеров с гектара. На оставшихся полях ожидаем прибавки и будем засыпать семена. Солому сурепицы планируем вместе с травами заложить в сенажную траншею. Она уже готова принять будущий корм.
Один из экипажей делает разворот, через несколько десятков метров встречаем Петра Шлагова и Сергея Махниста.
– Рады вас видеть на наших полях, — делают реверанс в сторону корреспондента комбайнеры. – Вместе мы работаем не первый год, так что понимаем друг друга с полуслова. В прошлом году уборку начинали почти на месяц позже, после нее комбайн пересмотрели, поставили на зимнее хранение, и, как видите, в этом очень кстати пригодилась его готовность. Можно сказать, без раскачки в поле.

Александр ПЕТРОВ.
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