Александр Лиморов учит сыновей мужеству и стойкости

Источник материала: Новости Хотимска

И малая ребятня, оставив на время свои забавы, бросилась к калитке. Александр Лиморов позабыв трудности рабочего дня, расцвел в улыбке. Первым, как и подобает старшему, к отцу подбежал и обнял Богдан. Через мгновение на руках оказался средний сын – Павел, а младшенький Костик делает первые самостоятельные шаги, поэтому на помощь приходит мама Лилия. Вся семья в сборе.

Здесь уместно будет сделать маленькое отступление. Находимся мы в деревне Тростино в этой семье не случайно. Если 8 марта, День матери (14 октября) знает практически каждый, то о новом празднике, когда принято поздравлять пап, знают лишь единицы. Попытаемся восполнить этот пробел.

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца, хотя международной официальной даты не существует. Думаю, что это дело времени. Должна же быть справедливость. Этим самым отмечается роль отцов в становлении ребенка как личности. Для встречи с одним из них я не искал известную персону, получилось, как бы, все само собой. У молодого папы, лесника Забелышинского лесничества Александра Лиморова непростая жизненная задача. Если от мамы дети получают первые уроки добросердечия, она способствует выработке таких качеств как чуткость и доброта к людям, умение ценить ласку и дарить ее другим. Мать учит детей заботе и человечности. То от отца дети получают силу воли, умение отстаивать свою точку зрения. Отец учит мужеству и стойкости к жизненным неурядицам.

Александр признается, что сам прошел нелегкие испытания. Когда не стало отца, многие семейные тяготы легли на его плечи. Может и поэтому ему присуща во всех делах основательность, если делать, то без фальши, на совесть. Если заниматься, например, вырубкой леса, то делянка после него остается как игрушка. Если, как образно выразилась его мама, Саша обрабатывает картошку, то зальет отраву каждому жуку в рот.

– Получаю большое удовольствие от общения с природой, — откровенничает мой собеседник. – Но еще более мощный эмоциональный заряд получаю от общения с сыновьями. Подбрасываешь малыша вверх и слышишь его заливистый хохот, катание на плечах и другие экстремальные забавы – это самый лучший отдых для меня. Костя в таком возрасте, что он пока мамина игрушка. Павел, и особенно Богдан уже начинают проверять на прочность, устанавливать свои порядки, и в этой ситуации нужно принимать правильное решение. Не забываю о правиле кнута и пряника, о своем поведении и привычках, чтобы дети не увидели в них ничего дурного. Всем известно, что плохой пример заразителен.

На первый взгляд, все просто. При этом не сделать ошибки. Александр Лиморов достаточно много времени уделяет сыновьям, и они ощущают его присутствие и физически, и эмоционально. Он в любую минуту может отодвинуть на второй план все свои дела и провести с ними свое время. Важно не упустить момент, когда идет формирование характера детей. Это время, когда ребенок может понять, кто в семье главный и что такое семейные порядки. Папино поведение, характер и образ жизни закрепляются в сознании мальчиков как основополагающие.

Александр Лейчинский