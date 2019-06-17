Есть ли нитраты в овощах на вашем огороде?

Источник материала: Новости Хотимска

Не так давно услышала и задумалась о безопасности овощей, ягод и фруктов со своего огорода. Начиная с весны, холишь и лелеешь семена, рассаду, все лето ухаживаешь за участком: пропалываешь, подкармливаешь, обрабатываешь от болезней и насекомых и неужели, в конце концов, есть риск получить не доброкачественный продукт. Журналы, Интернет, газеты пестрят информацией о нитратах. Как неравнодушный огородник все волнующие вопросы задала помощнику врача-гигиениста Светлане КАРАСКЕВИЧ.

– Светлана Александровна, расскажите, действительно ли овощи с нашей грядки могут быть опасны? И чем опасны нитраты?

– Овощи и фрукты с нашего огорода, безусловно, более безопасны, чем из магазина. Но и на вашем огороде, всем продуктам свойственно накапливать нитраты. Тут речь идет о добросовестном подходе каждого огородника к своему участку. Ведь чем сильнее вы удобряете почву азотными удобрениями, тем больше нитратов накапливается в вашей клубничке и помидорах. Кстати в биологически чистом навозе также есть азот, который стимулирует рост нитратов. Из школьного курса химии нам известно, что нитраты – это растворимые в воде соли азотной кислоты, которые мы используем в качестве азотных удобрений: аммиачная селитра, натриевая селитра и другие. Растения обладают способностью поглощать из хорошо удобренной почвы в несколько раз больше азота, чем его требуется для их роста. Его излишки и накапливаются в наших овощах. Высокие дозы нитратов, попавшие в организм человека, уже через 4-6 часов вызывают тошноту, одышку, посинение кожи, диарею. Все это сопровождается общей слабостью, головокружением, потерей сознания, болями в затылке, сердцебиением, снижением трудоспособности. Избыток нитратов под действием микрофлоры кишечника переходит в высокотоксичные химические соединения – нитриты, которые, связываясь с гемоглобином, вызывают кислородное голодание. А избыточные – принимают участие в образовании нитрозамина, который способствует развитию злокачественных опухолей. Главный источник поступления нитратов в наш организм – это овощи.

Но стоит отметить, что для получения опасной дозы нитратов в овощах на нашем огороде вносить удобрения нужно в большом количестве. Поэтому они в продуктах будут, но их дозу определит только степень их удобрения. Если огородника этот вопрос очень беспокоит, свои продукты можно проверить в специальной лаборатории.

– Все ли овощи и фрукты одинаково накапливают в себе нитраты?

– Нет, наоборот по-разному, и тут есть много факторов. При одинаковых дозах внесенных азотных удобрений овощи накапливают различное количество нитратов. Например, бобовые сами по себе накапливают их мало, свекла – больше. Также есть разница в месте содержания нитратов: в огурцах – это кожура, у картофеля – сердцевина клубня и кожура, у арбуза – равномерно распределяются по всей мякоти. У каждого продукта есть свои допустимые нормы содержания нитратов и главное, чтобы эти нормы не были превышены. Также содержание нитратов зависит от места посадки: в теплицах они накапливаются в большем количестве нежели в открытом грунте, влияет недостаток освещения, избыток или нехватка влаги, частота посадки культур и другое.

– Как сократить количество азота в почве?

– Чтобы в вашей продукции было меньше нитратов: не стоит излишне вносить азотные удобрения, особенно, если под перекопку грунта вносите много органических удобрений; не злоупотребляйте подкормками в теплице и создайте хорошую освещенность; за 2 дня до уборки урожая обильно полейте растения чистой водой; убирайте урожай во второй половине дня, желательно в солнечную погоду.

Кстати процесс накопления свободных нитратов в почве можно уменьшить с помощью древесных опилок или резаной соломы. Для этого достаточно внести в грунт перед перекопкой или рыхлением по 1 стакану свежих опилок на 1 м2. В больших дозах вносить их в почву не следует, поскольку это может вызвать азотное голодание растений.

– Может у вас есть секреты, как бороться с нитратами в уже собранном урожае?

– Могу дать два практических совета в борьбе с нитратами. Свежезаваренный чай, сахар, аскорбиновая кислота в значительной степени нейтрализуют отрицательное действие нитратов. Также эффективным способом считается замачивание овощей и фруктов в 1%-м растворе поваренной соли, лимонной, аскорбиновой кислоте или хотя бы в обычной воде и их отваривание.

Ещё обращаю ваше внимание, что не стоит гнаться за очень крупными плодами. Если вы выбираете, например, картофель, свеклу, морковь лучше покупайте средний корнеплод ведь в крупном плоде и нитратов больше.

Пару лет назад, живя в квартире, я не имела возможности кушать овощи и фрукты со своего огорода, а покупала их в магазинах и ларьках. Для собственной безопасности приобрела нитрат-тестер (СОЭКС), он измеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Гаджет оказался не из дешевых, но за время использования он лишь один раз показал мне превышение нормы содержание нитратов в абрикосе, купленном в магазине. Даже арбуз у дороги не превышал норму. Так что, думаю, стоит быть спокойным за свои овощи с грядки. Ведь для превышения норм нитратов в продуктах почву нужно добротно поливать азотными удобрениями.

Эльмира КАРПОВА