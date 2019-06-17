Семья экс-министра сельского хозяйства РФ владеет землей на $1 млрд - Forbes Russia

Источник материала: Интерфакс

Самым дорогим земельным наделом в РФ владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, следует из рейтинга самых дорогих землевладений России, составленного Forbes Russia.

По данным издания, семейная фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева распоряжается 649 тыс. га земли стоимостью 68,5 млрд рублей (около $1 млрд).

На втором месте располагается агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова с 412 тыс. га (45,6 млрд рублей).

На третьем месте находится самый большой по площади земельный банк - 1 млн га земли комплекса "Мираторг" братьев Линников оценен в 45 млрд рублей.

Стоимость всей земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, составляет 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд.

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га.