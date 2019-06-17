ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Беларуси определило электронные площадки для проведения госзакупок с 1 июля

18.06.2019 17:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси утвердило порядок организации и проведения государственных закупок товаров (работ, услуг) с 1 июля 2019 года.

Порядок утвержден постановлением Совмина №395 от 15 июня 2019 года, сказано в сообщении национального центра правовой информации.

В соответствии с документом, электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений являются площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и электронная площадка Белорусской универсальная товарная биржа.

Государственные закупки с применением биржевых торгов осуществляются на площадке БУТБ, сказано в постановлении.

Кроме того, документом определен ценовой порог, при котором применяется запрос ценовых предложений. Запрос требуется при ориентировочной стоимости годовой потребности госзакупки товаров от 300 до 1 тыс. базовых величин,  работ (услуг) – от 300 до 3 тыс. базовых величин.

При проведении госзакупок применяется преференциальная поправка 15% в отношении товаров (работ, услуг) белорусского происхождения или из стран, которым в Беларуси предоставляется национальный режим. Для белорусских товаров (работ, услуг), которые производятся предприятиями, в штате которых работает до 50% инвалидов, преференциальная поправка составляет 25%.

Постановлением также определены отдельные перечни товаров (работ, услуг), приобретаемых в рамках госзакупок. В частности, определены перечни товаров, госзакупки которых осуществляются с применением электронных аукционов, биржевых торгов и перечень товаров, госзакупки которых можно проводить у частных компаний.

Как сообщалось, в Беларуси с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона о госзакупках, которая направлена на повышение прозрачности госзакупок и перевод всех сделок в этой сфере в электронную форму.

В соответствии с законом, с 1 июля начнет работать открытая государственная информационно-аналитическая система (ГИАС), в которой будет  собрана информация о госзакупках в Беларуси, в том числе обязательные годовые планы госзакупок. При этом заказчики будут обязаны размещать в ГИАС справку о закупке из одного источника, что сейчас не делается.

В Беларуси участниками сферы госзакупок являются около 9 тыс. заказчиков и не менее 30 тыс. компаний-поставщиков.

По данным МАРТ, в 2018 году объем госзакупок увеличился на 0,5% до Br6,58 млрд. В структуре госзакупок на закупки из одного источника приходится более 80%.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси утвердило порядок организации и проведения государственных закупок товаров (работ, услуг) с 1 июля 2019 года. Порядок утвержден...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выросло число организаций, которые платят меньше «минималки». Среди них — налоговая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика