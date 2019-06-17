Правительство Беларуси определило электронные площадки для проведения госзакупок с 1 июля

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси утвердило порядок организации и проведения государственных закупок товаров (работ, услуг) с 1 июля 2019 года.

Порядок утвержден постановлением Совмина №395 от 15 июня 2019 года, сказано в сообщении национального центра правовой информации.

В соответствии с документом, электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений являются площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и электронная площадка Белорусской универсальная товарная биржа.

Государственные закупки с применением биржевых торгов осуществляются на площадке БУТБ, сказано в постановлении.

Кроме того, документом определен ценовой порог, при котором применяется запрос ценовых предложений. Запрос требуется при ориентировочной стоимости годовой потребности госзакупки товаров от 300 до 1 тыс. базовых величин, работ (услуг) – от 300 до 3 тыс. базовых величин.

При проведении госзакупок применяется преференциальная поправка 15% в отношении товаров (работ, услуг) белорусского происхождения или из стран, которым в Беларуси предоставляется национальный режим. Для белорусских товаров (работ, услуг), которые производятся предприятиями, в штате которых работает до 50% инвалидов, преференциальная поправка составляет 25%.

Постановлением также определены отдельные перечни товаров (работ, услуг), приобретаемых в рамках госзакупок. В частности, определены перечни товаров, госзакупки которых осуществляются с применением электронных аукционов, биржевых торгов и перечень товаров, госзакупки которых можно проводить у частных компаний.

Как сообщалось, в Беларуси с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона о госзакупках, которая направлена на повышение прозрачности госзакупок и перевод всех сделок в этой сфере в электронную форму.

В соответствии с законом, с 1 июля начнет работать открытая государственная информационно-аналитическая система (ГИАС), в которой будет собрана информация о госзакупках в Беларуси, в том числе обязательные годовые планы госзакупок. При этом заказчики будут обязаны размещать в ГИАС справку о закупке из одного источника, что сейчас не делается.

В Беларуси участниками сферы госзакупок являются около 9 тыс. заказчиков и не менее 30 тыс. компаний-поставщиков.

По данным МАРТ, в 2018 году объем госзакупок увеличился на 0,5% до Br6,58 млрд. В структуре госзакупок на закупки из одного источника приходится более 80%.