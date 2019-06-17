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В районе японского города Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,8 - СМИ
Источник материала: Интерфакс
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе японского города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря, сообщает во вторник агентство "Киодо".
Объявлено предупреждение о риске формирования цунами.
Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе японского города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря, сообщает во вторник агентство "Киодо"....
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