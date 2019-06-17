Белорусские онкологи провели уникальную офтальмологическую операцию

Источник материала: Интерфакс

Белорусские врачи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова и 3-й городской клинической больницы им. Клумова провели уникальную операцию, позволившую сохранить глаз и зрение пациенту, имевшему опухоль большого размера.

"Операция прошла в четверг, 13 июня. И уже сегодня мы, хоть и продолжаем наблюдать пациента, можем с уверенностью сказать, что она прошла успешно", - сообщила руководитель группы онкоофтальмологии, кандидат медицинских наук Лариса Науменко корреспонденту www.interfax.by .

Операцию проводила Анастасия Далидович под руководством профессора Людмилы Марченко. Операция проводилась под общим интубационным наркозом и длилась несколько часов.

Л.Науменко рассказала, что специалисты позитивно оценивают состояние пациента: молодой мужчина трудоспособного возраста чувствует себя хорошо, его внутриглазное давление в пределах нормы, острота зрения хорошая, пациент "не подкровил".

Раньше доктора чаще опасались сохранять глаза пациентам с большой опухолью, так как в результате лечения сама она не рассасывалась, в любой момент могла начать заново расти и требовала постоянного наблюдения специалистов.

Науменко рассказала, что ежегодно в Беларуси с офтальмологическими опухолями в РНПЦ обращаются около 80 пациентов. Половина из них лишаются глаз в ходе операций из-за больших размеров опухолей, половине удается сохранить орган зрения.

"У нас есть различные методики лечения внутриглазных опухолей: лучевая терапия, термотерапия, фотодинамическая терапия, а также хирургическое лечение, при котором возможно удаление опухоли", - пояснила доктор.

В Беларуси реализуется протокол по комбинированному лечению больших опухолей глаз. Проведенная 13 июня на базе 3-й городской клинической больницы операция стала одним из шагов в этом направлении.