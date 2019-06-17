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Секретарь Совбеза РФ обсудил планы сотрудничества России в сфере безопасности с Беларусью

18.06.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран СНГ, в ходе которых обсуждались планы развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси  Станиславом Засем. Они обсудили взаимодействие в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ", - сказал Аношин.

"Также Николай Патрушев провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, в ходе которых обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества с этими странами в сфере безопасности до конца нынешнего года", - добавил Аношин.

Встречи состоялись на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

 
 
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран СНГ, в ходе которых обсуждались планы...
 
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