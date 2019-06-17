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Секретарь Совбеза РФ обсудил планы сотрудничества России в сфере безопасности с Беларусью
Источник материала: Интерфакс
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран СНГ, в ходе которых обсуждались планы развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Николай Патрушев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Они обсудили взаимодействие в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ", - сказал Аношин.
"Также Николай Патрушев провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, в ходе которых обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества с этими странами в сфере безопасности до конца нынешнего года", - добавил Аношин.
Встречи состоялись на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран СНГ, в ходе которых обсуждались планы...
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