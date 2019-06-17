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Виктория Азаренко проиграла в первом раунде турнира на Мальорке

18.06.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA № 41) проиграла француженке Каролин Гарсия (WTA № 23) в первом раунде турнира на Мальорке — 6:1, 4:6, 5:7.


Фото: Reuters

Виктория прекрасно провела первый сет, позволив сопернице выиграть лишь один гейм. Увы, продолжить в том же духе во второй партии Азаренко не смогла. Гарсия сделала два брейка и повела 4:1, но затем Виктории удалось выровнять игру (4:4). Увы, два последних гейма остались за француженкой.

В решащем сете Вика вела 3:1, но тут же Гарсия оформила обратный брейк. Далее соперницы поочередно брали свои подачи, доведя партию до счета 5:5. Решающим же стал 11-й гейм, в котором Каролин сделала брейк. В последнем гейме француженка не отдала Азаренко не ни одного розыгрыша.

Ключевым фактором игры стала подача. Если Гарсия сделала девять эйсов, то Вика — три. При этом в пассиве Азаренко девять двойных ошибок при двух у Каролин.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA № 41) проиграла француженке Каролин Гарсия (WTA № 23) в первом раунде турнира на Мальорке - 6:1, 4:6, 5:7.
 
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