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Новицкий, Колдун, Запашный и Ханок рассказали о своих эмоциях после эстафеты «Пламя мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» в центре Минска. Маршрут 18 июня – от Национальной библиотеки к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Пламя мира» по городу пронесли около полусотни человек, имена которых у всех на слуху.
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Дмитрий Колдун, певец:
Эдгар Запашный, дрессировщик:
Эстафета огня вторых Европейских игр продолжится в Минске вплоть до их открытия. «Пламя мира» побывает на ведущих предприятиях и знаковых объектах столицы. Финальной точкой станет стадион «Динамо». Торжественная церемония открытия игр пройдет 21 июня.
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Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» в центре Минска. Маршрут 18 июня – от Национальной библиотеки к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости...
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