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Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

18.06.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 июня на встрече с президентом Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

В эти дни Абдель Фаттах аль-Сиси в нашей стране с официальным визитом, первым в истории двусторонних отношений. В настоящее время между странами нет закрытых тем.

Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

По-настоящему крепко две страны могут связать совместные проекты. Сейчас их около 15: в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров. Совместно с Египтом мы готовы производить многое – от компьютерных игр до электробусов.

Александр Лукашенко: «Мы готовы делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями»

Также Беларусь поделились опытом создания беспилотных летательных аппаратов, утилизации отходов. Наши специалисты провели учебный курс в области дизайна и производства мебели для египетских коллег.

Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

Ученые сотрудничают в сферах наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения, аэрокосмических технологий. Такие темпы, решительный настрой и настойчивость уж точно выведут две страны на следующую ступень диалога. А совместных проектов будет запущено еще больше, – уверен белорусский Президент.

Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы стремимся прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товаров. Заинтересованы в реализации комплексных проектов по продвижению белорусской высокотехнологичной продукции в Египет, создании совместных предприятий с высокой степенью локализации и организации сбыта производимой продукции не только в Египте, но и в третьих странах. Это взаимовыгодный вариант сотрудничества для обоих партнеров.

Беларусь также выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между странами Евразийского союза и Египта. Надеемся на скорейшее подписание этого международного договора.

Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

Потенциал сотрудничества у наших стран огромный. Беларусь входит в Евразийский экономический союз, Египет является участником многих интеграционных объединений, и прежде всего – в Африке. Нам есть что предложить этому региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их реализации как в Африке, так и в Евразии.

Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом

По итогам переговоров подписаны международные документы – в сфере торговли, образования, в области стандартизации и информационной поддержки, военно-технического сотрудничества. Также главы государств приняли совместное заявление.

Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

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Новости Беларуси. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 июня на...
 
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