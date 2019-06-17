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Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 июня на встрече с президентом Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни Абдель Фаттах аль-Сиси в нашей стране с официальным визитом, первым в истории двусторонних отношений. В настоящее время между странами нет закрытых тем.
По-настоящему крепко две страны могут связать совместные проекты. Сейчас их около 15: в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров. Совместно с Египтом мы готовы производить многое – от компьютерных игр до электробусов.
Также Беларусь поделились опытом создания беспилотных летательных аппаратов, утилизации отходов. Наши специалисты провели учебный курс в области дизайна и производства мебели для египетских коллег.
Ученые сотрудничают в сферах наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения, аэрокосмических технологий. Такие темпы, решительный настрой и настойчивость уж точно выведут две страны на следующую ступень диалога. А совместных проектов будет запущено еще больше, – уверен белорусский Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь также выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между странами Евразийского союза и Египта. Надеемся на скорейшее подписание этого международного договора.
Потенциал сотрудничества у наших стран огромный. Беларусь входит в Евразийский экономический союз, Египет является участником многих интеграционных объединений, и прежде всего – в Африке. Нам есть что предложить этому региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их реализации как в Африке, так и в Евразии.
По итогам переговоров подписаны международные документы – в сфере торговли, образования, в области стандартизации и информационной поддержки, военно-технического сотрудничества. Также главы государств приняли совместное заявление.
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Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом
Новости Беларуси. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 июня на...
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