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Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

18.06.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После завершения переговоров и подписания пакета международных документов Александр Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

Глава государства отметил, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но поистине добрые, дружеские и теплые отношения между странами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха аль-Сиси.

Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абдель Фаттах аль-Сиси
 
 
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Новости Беларуси. После завершения переговоров и подписания пакета международных документов Александр Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы...
 
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