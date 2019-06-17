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Годовалый мальчик выпал из окна в Ивьевском районе

18.06.2019 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна второго этажа в Ивьевском районе.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 14 июня. В медучреждение был доставлен годовалый мальчик с травмой головы.  

Ребенок упал со второго этажа жилого дома. Мальчик с мамой находились в гостях у родственников, женщина оставила сына без присмотра. Ребенка обнаружили под окном квартиры прохожие.  

Годовалый мальчик выпал из окна в Ивьевском районе
Фото: СК

Для дальнейшего обследования и возможного оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавший направлен в медицинское учреждение в областном центре.   

В середине июня 3-летний мальчик выпал из окна детского сада в Лунинецком районе (читать далее).  

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Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна второго этажа в Ивьевском районе.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось 14 июня. В медучреждение...
 
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