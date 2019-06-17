Годовалый мальчик выпал из окна в Ивьевском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна второго этажа в Ивьевском районе.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 14 июня. В медучреждение был доставлен годовалый мальчик с травмой головы.

Ребенок упал со второго этажа жилого дома. Мальчик с мамой находились в гостях у родственников, женщина оставила сына без присмотра. Ребенка обнаружили под окном квартиры прохожие.



Фото: СК

Для дальнейшего обследования и возможного оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавший направлен в медицинское учреждение в областном центре.