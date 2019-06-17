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Годовалый мальчик выпал из окна в Ивьевском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна второго этажа в Ивьевском районе.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось 14 июня. В медучреждение был доставлен годовалый мальчик с травмой головы.
Ребенок упал со второго этажа жилого дома. Мальчик с мамой находились в гостях у родственников, женщина оставила сына без присмотра. Ребенка обнаружили под окном квартиры прохожие.
Для дальнейшего обследования и возможного оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавший направлен в медицинское учреждение в областном центре.
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Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна второго этажа в Ивьевском районе. По информации Следственного комитета, происшествие случилось 14 июня. В медучреждение...
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