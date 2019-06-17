К забастовке в Гатово присоединились инженеры

Cо вчерашнего дня на заводе «Проммеханика» в Гатово цеха остановились. Люди прекратили работу, требуя выплаты зарплаты. С марта они получают деньги частями.





«Радыё Свабода» о ситуации на заводе: Сотрудник администрации завода «Проммеханика» рассказало ситуации на заводе:





«Действительно, бастуют рабочие. C них все началось, но сейчас бастуют и другие сотрудники, в том числе - из числа инженеров, так как их задержки с выплатой зарплат так же касаются».









По его словам, за последние две недели из 100 работников завода уволились около 20%, в том числе и часть ИТР.





На прошлой неделе в Мингорисполком с предприятия отправляли письмо о проблемах с задолженностью перед заводом. Заводу должны многие предприятия Беларуси.



